東京殘奧｜陳浩源無緣金牌感失望　「世界第一的狀況好得驚人」

陳浩源於東京殘奧輪椅羽毛球WH2級別4強，局數1：2負予韓國宿敵金正俊，無緣決賽，難免失望，他坦言「冇乜邊個對手我想輸」，但承認金正俊的表現令他輸得心服口服，對方準備大賽的細節與心理狀態，皆值得自己學習。



輪椅羽毛球今屆首次成為傷殘奧運比賽項目，36歲的港將陳浩源目標直指金牌。他曾於2018雅加達亞殘運及2019世錦賽摘下銀牌，兩次皆不敵金正俊。而且金是4屆世界冠軍，多年雄踞世界排名第一，陳浩源以「林丹李宗偉」形容兩人關係。由於自己輸多贏少，他希望藉今次殘奧擺脫「李宗偉宿命」，成為輪椅羽毛球界的林丹。

陳浩源於4強不敵韓國的金正俊，他直言對手表現令人心悅誠服。（殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

可惜今次他未能如願。由於在分組賽意外不敵日本的梶原大暉，未能以全勝姿態直入4強，只能出線8強再晉級，故在準決賽已碰上金正俊，是一場早來了的決賽，遺憾落敗。無緣決賽，金牌夢碎，他賽後直言失望：「奧運是一個很神奇的地方，平時不應出現的問題都出現了，我贏了第一局後，打得不太專注，加上緊張導致右手出了問題，落敗是失望的。」

延伸閱讀：

東京殘奧｜陳浩源再負韓國宿敵 「林丹夢碎」周日爭銅牌埋齋

陳浩源今仗以21：15先取首局，惟第2及第3局皆以15：21落敗。總結表現，他認為第一局打出戰術部署，第二局初段金正俊明顯手緊，但自己未能把握機會，而且旁邊場次較嘈吵，影響專注力，右手出問題要到場邊治療，亦影響表現。不過他對於金正俊今仗發揮表示心悅誠服：「除了金正俊，『冇乜邊個對手我想輸』。他是世界第一，表現令人信服，他應付大賽的準備工夫和心理狀況好得驚人，非常冷靜，這些都是要向他學習的。」

硬地滾球的梁育榮、劉慧茵及黃君恒為港隊力爭今屆第一金。（殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

陳浩源將於明日（9月5日）的殘奧煞科日出戰銅牌戰，力爭獎牌為港隊埋齋。目前港隊以乒乓球的王婷莛，及硬地滾球的梁育榮奪得兩面銅牌，硬地滾球隊今日（9月4日）尚有獎牌機會，將於BC4決賽爭奪金牌。