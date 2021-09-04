東京殘奧｜硬地滾球失獎牌不遺憾　何宛淇：我哋得，你哋一定得

港隊硬地滾球BC3級別混合雙人項目，與獎牌擦身而過。何宛淇、謝德樺及廖詠彤與獎牌擦身而過。

小組賽驚險晉級，準決賽與銅牌戰不敵強手。今屆空手而回，隊長何宛淇賽後無怨無悔，坦言追夢追上最大舞台，「才是理想人生」。



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何宛淇、謝德樺及廖詠彤則在BC3組銅牌戰遇上希臘，有世界排名第一的好手普利戈尼迪斯（Grigorios POLYCHRONIDIS），伙拍安婷達（Anna NTENTA。二人更令何宛淇、謝德樺組合一籌莫展，首局先失3分，接下兩局共失3分，進入最後一局已落後6分，反勝近乎渺茫，最後再失1分，負0：7而失落銅牌戰。

兩場賽事鎩羽而回，與隊友空手而回，何宛淇賽後偕隊友受訪，相當激動。搏盡每一球，敗亦無悔。她認為團隊在兩場賽事發揮不錯，面對最大對手韓國和希臘，早知硬仗難免，勝算不大，「雖然輸了，但努力打好每一球，滿意表現」。

梁育榮雙人賽贏泰國復仇 何宛淇謝德樺險挫澳洲闖4強

今日失落獎牌，但何宛淇（右）滿意表現。（由香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

【何宛淇及謝德樺昨日小組賽戰况】

強敵在前，迎難而上。何宛淇說得激昂，希望不論是否殘疾人士，都受到鼓舞。她哽咽着表示難得走上最大舞台，適逢香港首次直播殘奧，「讓市民感受到滾球運動員努力追夢，感受熱血」。

何宛淇認為團隊拼盡每一球，冀透過直播畫面，鼓舞每一位港人，奮力追夢。（由香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

未能站上頒獎台，何宛淇不氣餒，坦言BC3級別歷史性得到第四，帶來很大鼓舞。希望藉此鼓勵大家，努力尋夢：「所有看直播的觀眾，以及香港市民，人生之中遇到好多好難的難關，都要硬住頭皮去做……為自己的夢想和目標去做，不論結果，無怨無悔，方為理想人生。」

今晚臨瞓前，諗下如果得返一日，有乜未做，有乜想做。好好把握剩低嘅日子，盡力做，好好活好你嘅人生。我哋得，你哋一定得 香港硬地滾球運動員 何宛淇

謝德樺（左）在對韓國的準決賽發球。（由香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

何、謝今早在BC3級別準決賽遇上項目去屆銀牌得主韓國隊。韓國組合崔藝珍、鄭豪源之中，鄭為去屆個人賽金牌得主。何宛淇、謝德樺先失後扳平1：1 ，被韓國在第三局取得3分，大為落後。港隊在最後一局力追不果，總分負2：5。