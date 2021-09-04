東京殘奧｜朱文佳從迷失到爭金　獎牌是一個關於尋回自我的故事

當陳浩源於東京殘奧羽毛球無緣WH2級別決賽，金牌夢碎，另一好手朱文佳於SH6級4強則以局數2：1反勝巴西的泰華利斯，讓港羽肯定奪得史上首面的殘奧獎牌。連戰數日來到最後一關，朱文佳對這場準決賽感受尤深，在球場上找回自己，才是勝負關鍵。



的確，無論是技術、戰術或體能，早在平時做好，現在要準備的，是心態。

「第一局，我打得較靜，不太興奮，節奏被場上對手牽住走，很被動，打不出自信。」總結4強表現，朱文佳要說的是，「球場上有自信很重要」。

第一局，他以15：21先失。

朱文佳說，在場上找回自信，就是致勝關鍵。（殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會）

局與局之間，教練提醒朱文佳，必須要靠士氣支持自己，找回信心，方可打出應有水平。第二局，朱文佳一分一分力追，終以21：18扳平，最重要是，他由被動變主動。

「迷失了，受制於對手，身不由己，被拉住走，練了多少真功夫，都打不出來。」

正如他所言，賽事到了決勝局，泰華利斯失誤漸多，朱文佳的氣勢已完全壓住對手，整個戰局的節奏都在掌握中，快速步法、幼細技術、完美佈局，都是朱文佳第3局大勝21：10的關鍵。

朱文佳周日將為港爭金。（殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會）

周日（9月5日）東京殘奧閉幕日兼男子SH6級單打決賽，朱文佳將遇上世界排名第2、印度的拿格（Krishna Nagar），朱文佳說，體能、戰術、技術，能做的平時都做好了，現在要調整的只有一件事——心態。

「這幾天，特別感謝心理專家教我用不同方法放鬆身心。掌握好心理狀況，才能簡單清晰地執行教練指令，發揮應有戰術。我希望繼續以應有的策略迎戰決賽，無論結果如何，都要多謝殘奧會、教練團隊、心理專家和香港人的支持，榮耀歸主。」

沉着應戰，戰勝逆境，用結果展現自信，朱文佳冷靜果敢地，書寫了一頁屬於香港的故事。

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