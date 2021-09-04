東京殘奧｜失明泳手隻身赴美苦練終奪金　日本首包辦游泳金銀牌

終於，來到了「這一天」。

東京殘奧男子100米蝶泳決賽（視覺障礙S11級），日本失明泳手木村敬一以1分02.57秒奪金，與隊友富田宇宙歷史性為日本包辦殘奧游泳項目金、銀牌。

「為了『這一天』一直堅持，沒有想到『這一天』真的會到來。」第4度出戰殘奧、堅持13年奪得首金的木村賽後激動說。



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30歲的木村敬一是日本泳隊的「王牌」，自2008年北京殘奧會後來到今年第4度出戰殘奧會，上屆在里約取得2銀2銅，經歷13年終在主項的100米蝶泳一嘗金牌滋味。

來到第4屆殘奧會，終嘗金牌滋味的木村敬一在頒獎台上喜極而泣。（Getty Images）

2歲失去全部視力 由零殘像摸索游泳

木村敬一生涯首度登頂，他坦言是「活到現在最幸福的事」。木村出身於滋賀縣，2歲時因先天性視網膜脫落而失去所有視力，他在母親的提議下，10歲時開始學習游泳。小學畢業後，他到東京入讀視覺特殊學校，並在該校的游泳隊嶄露頭角，高中時，他已代表日本出戰08年北京殘奧。

上屆僅得銀牌的木村敬一在今屆主項100米蝶泳終摘金。（Getty Images）

在S11級別游泳賽事中，泳手們皆是嚴重喪失視力及完全失明。「沒有任何事物的記憶。」大部分的全盲選手都是在長大期間因患病或意外而導致失明，因此會有健全時競技經驗的殘像，而木村卻是由「無」開始習泳。「可是我從沒有為什麼看不見的疑問，也從沒有感到可怕。」

自小學四年級習泳後，便燃起好勝心不想輸給任何同學，雖然從沒有看過任何人的泳姿與示範，卻藉練習量架構起屬於自己的泳法。

木村敬一得知第一名觸池後，激動不已，身旁的引導員寺西教練也難掩興奮。（Getty Images）

木村連續4屆參加殘奧會，在倫奧取得1銀1銅，里奧則奪得2銀2銅，今屆在100米蛙泳添銀累積4銀3銅後，昨日終於一圓金牌夢。木村觸池後與身旁奪得銀牌的富田宇宙相擁，場面感人。木村在上池後流着淚激動地說：「一直為了『這一天』而努力，沒想到『這一天』終於來到。」

日本泳隊首次在殘奧會包辦金銀牌。（Getty Images）

不理家人反對 隻身赴美特訓2年

里約殘奧後，劍指金牌的木村隻身到美國特訓，家人及所屬泳會都反對他獨自赴美。然而，他決定「由一開始重新出發」，這份堅持打動了眾人，拒絕母親同行下赴美訓練兩年，在不諳英語、人生路不熟下，連當地教練在最初也對他的信念感到驚訝。不只是肉體上的強化，更是精神的鍛鍊，經歷兩年苦練，逾10年的堅持，他終奪得金牌。

失明的木村在教練告知後才知道自己勇奪金牌。（Getty Images）

木村坦言決賽的最後衝刺非常吃力，以為自己又再錯過金牌，但觸池後聽到現場的歡呼聲，引導員的寺西真人教練告訴他是第一名後，他才意會到自己終夢想成真，成為了金牌選手。「我想向寺西教練說聲抱歉，花了那麼長時間才取得金牌。」

木村敬一奪金後激動時刻：

頒獎台上，雖看不見掛在頸上的金牌，木村比任何人更感受到金牌的耀眼光芒。失明的他聽到日本國歌奏起時，對終站上最高頒獎台泣不成聲，「聽到國歌有了金牌的實感，不用壓制也沒關係吧。」

看不見掛在頸上的金牌，木村比任何人更感受到金牌的耀眼光芒。（Getty Images）

因喪失視力太空人夢想幻滅

同日取得銀牌的富田宇宙亦喜極而泣，32歲的他在熊本縣出身，因名字中有「宇宙」二字，從小就夢想在長大後成為「宇宙飛行士」（太空人）。可是，在高中2年級時，他患上「視網膜色素變性症」，太空人的夢想破滅。自3歲習泳的他雖一度放棄游泳，在大學時重踏泳池並在今屆首度出戰殘奧會。

32歲的富田宇宙首度出戰殘奧即奪得銀牌。（Getty Images）

富田坦言雖以金牌為目標，對屈居第二感到悔恨，惟也為木村得到金牌打從心底感到非常高興。他表示在電視上看到他在里約奧運失金的悔恨身影，知道木村經過多大的努力才來到這一步，「雖然我們是爭奪獎牌的競爭對手，但支持他到最後的心情一直都在。」

富田宇宙坦言一直見證木村的努力，為對方奪金感到高興。（Getty Images）

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