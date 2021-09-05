陳浩源贏銅牌！首局苦戰刁時拔頭籌　次局輕取韓國球手｜東京殘奧

羽毛球男子WH2級單打銅牌賽，香港代表陳浩源直落兩局擊敗韓國球手金景勳，贏得銅牌。前一日在準決賽打到右手抽筋的陳浩源，首局陷於苦戰，大部分時間落後，最終他與金景勳打到「刁時」取勝。在第二局，陳浩源愈打愈順，以大比數的21：10勝出。

另外，同時間舉行的男子WH2級單打決賽，日本的梶原大暉直落兩局擊敗韓國的金正俊，贏得金牌。



陳浩源前一日在準決賽以局數1：2不敵世界排名第一的韓國勁敵金正俊，未能躋身決賽，轉戰今（5日）早銅牌賽，面對另一名韓國球手、世界排名第5的金景勳。

陳浩源首局打逆境波

雙方近3次對賽，陳浩源都贏到。初段雙方節奏較慢，較多對搓，陳浩源入局較慢，失誤多，一度落後2：5。不過，陳浩源逐漸上力，金景勳連番打出界及落網，雙方打成5：5。打成6：6平手後，陳浩源接連失分，再度落後，被金景勳拉開去到10：14。

陳浩源追近到13：15後，向裁判要求更換手套，之後再得分，追近到14：15。雙方得分梅花間竹，金景勳拉開到兩分差距後，陳浩源又追近一分，之後更追平17：17。可惜，陳浩源發球失誤，金景勳領先18：17。首局尾段形勢十分緊湊，兩人輪流得分，金景勳首先去到20：19，獲得set point機會。經過一輪對搓後，金景勳打出界，兩人打成20：20。

激戰逾半小時取首局勝利

世界排名第2位的陳浩源控制戰局，好不容易等到殺波良機，但他殺了落地，金景勳領先21：20。金景勳之後打後場出底線，陳浩源再追平21：21。金景勳靠後場波再領先22：21，但陳浩源很快以放網得分，追成22：22。陳浩源壓一板後場，金景勳拗盡腰也打不回來，陳浩源領先23：22，得到game point機會。陳浩源頂住壓力，再取一分，以24：22艱苦地贏得首局，領先1：0。兩人在首局激戰了33分鐘。

陳浩源在第二局初段發揮較好，金景勳失誤亦多，陳浩源連接取分，愈拉愈開，一度領先8：1。雖然金景勳一度連取3分追近，但陳浩源之後都連贏3分，領先11：4。短暫休息後，陳浩源靠放網再取分，領先12：4，之後他要求更換手套。

陳浩源賽後談及家人的支持，不禁落淚，他還多謝周日早上8時起床看比賽的香港市民。（香港電台片段截圖）

為港摘今屆第四面獎牌

金景勳鬥志頑強，連贏3分，追近到7：12，但陳浩源先放網，再博到對方打出邊界，連取兩分到14：7。雙方在中段互有得分，陳浩源逐步接近21分，領先到18：10，最後以21：10，直落兩局贏得羽毛球男子WH2級單打銅牌。

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陳浩源奪銅淚謝三個人 希望讓病母感高興 多謝太太不離不棄

【東京殘奧港隊獎牌得主一覽（按圖放大）】

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這是港隊在今屆殘奧的第4面獎牌，之前王婷莛在乒乓球女子TT11級單打獲銅牌，跟住梁育榮在硬地滾球BC4級再摘銅。梁育榮再夥隊友劉慧茵及黃君恒贏得硬地滾球混合BC4級雙人賽銀牌。