朱文佳羽毛球決賽憾負得銀　連續三場扳平劣勢打決勝局｜東京殘奧

香港隊在今屆殘奧壓軸一戰，朱文佳出戰羽毛球男子SH6級單打決賽，面對印度球手拿格（Krishna Nagar）。雖然朱文佳在首局失利，但他繼續「三局哥」的鬥志，再一次扳平。儘管他在第三局中後曾追平，但最終以17：21落敗，輸局數1：2，為港隊增添一面銀牌。



朱文佳在羽毛球男單SH6級世界排名第3位，他在最後一場分組賽先落後下以1：2不敵世界排名第1的舒法特（Jack Shephard），但全靠他贏得一局，得以較佳得失局晉級。在前一日的準決賽，他則以2：1反勝世界排名第4的泰華利斯，晉級香港時間今（5日）早10時半舉行的決賽，面對世界排名第2的拿格。

兩人一開波各靠一次網前機會取分，朱文佳可能未適應現場風向，初段兩次後場高遠球出底線，而拿格失誤亦頗多，試過開波及殺波落網，兩人打成5：5。在6：6之後，拿格連贏兩分，朱文佳以一記網前勾對角追近至7：8。雙方咬得很緊，多次打成平手。朱文佳領先11：10後，兩人暫停稍作休息。

【朱文佳在決賽的照片】

朱文佳首局失利先落後

休息後，朱文佳連贏兩分，拉開到13：10。雖然他打失網前輸一分，但之後「食叉燒」網前扣殺得手，仍領先14：11。朱文佳乘勝追擊，拉開到最大的5分領先差距16：11，但拿格把握網前機會，加上朱文佳一再打失，拿格一口氣追至15：16。尾段此消彼長，拿格氣勢凌厲，朱文佳有點患得患失。

朱文佳雖然首局落後，但他打出拚勁，在第二局扳平。（美聯社）

朱文佳放網失誤，再打出邊線，發揮不穩，反而拿格十分冷靜，連續取分，以21：17先贏首局。在今屆4場比賽中，朱文佳近3場都在首局落敗，但他3場都能夠在第二局追平，包括這場決賽。

拿格在決賽先贏首局。（路透社）

今屆第三場比賽打到第三局

兩人在第二局初段勢均力敵，分數咬住上，朱文佳較快上力，領先到9：6，再拉開到11：7，進入休息時間。拿格失誤多，朱文佳一度領先13：8；拿格頻以扣殺取分，力追朱文佳至12：15。朱文佳以一記跳殺斜線得手，領先16：12，保住4到5分的領先差距。最後，朱文佳以21：16追回一局，要以第三局決勝。

由分組賽最後一場到4強，再來到決賽，朱文佳再次與對手打到第三局分勝負。（路透社）

在第三局，朱文佳初段失誤較多，連番落網及出界，落後1：5。朱文佳以一記刁鑽的殺波，及時「止血」追到2：5。不過，朱文佳連續兩球打出界，落後到2：7的5分差距。朱文佳扣殺得手，加上拿格殺波出邊線又接連打落網，這名30歲港隊代表一口氣追到6：7。

第三局中段一度追平

然而，拿格連得兩分，再次拉開到9：6。暫停前，拿格領先11：7。暫停後，朱文佳仍未放棄，愈戰愈勇，追至13：13平手，雙方的比分再次變得緊湊。在14：14後，拿格連贏兩分至16：14，朱文佳繼續追趕，拿格一直保住一至兩分差距領先。最終，拿格在尾後擴大優勢，以21：17勝出，局數贏2：1，擊敗朱文佳。拿格贏得金牌，朱文佳獲得銀牌。

印度的拿格在決賽勝出，贏得金牌。（美聯社）

【香港在東京殘奧共得2銀3銅，港隊獎牌得主一覽（按圖放大）】

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港隊以5面獎牌的成績完成今屆東京殘奧。王婷莛在乒乓球女子TT11級單打獲銅牌，跟住梁育榮在硬地滾球BC4級再摘銅，梁育榮再夥隊友劉慧茵及黃君恒贏得硬地滾球混合BC4級雙人賽銀牌。

在殘奧最後一日，除了朱文佳摘銀外，陳浩源在羽毛球男子WH2級單打銅牌賽直落兩局擊敗韓國球手金景勳，為港贏得銅牌。

朱文佳獲得銀牌。（Getty Images）

東京殘奧｜朱文佳從迷失到爭金 獎牌是一個關於尋回自我的故事

朱文佳唸中學時受朋友邀請，接觸羽毛球運動，在14歲開始羽球生涯，之前最好的成績是在2018年亞殘奧贏得單打金牌。出戰短肢組別的朱文佳，覆蓋範圍大，跑動能力強，網前控制亦強。

朱文佳小資料

年齡：30歲

世界排名：第3位

主要戰績：

2019國際巡迴賽土耳其站、中國站金牌

2018亞殘運男子單打金牌

