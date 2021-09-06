祖雲達斯辦獎盃展曬珍貴收藏　亞太區總經理談C朗離隊：會繼續贏

意甲球隊祖雲達斯今戛成為轉會窗其中一個主角，皆因陣中球星C朗拿度離隊，回歸曼聯。雖然失去C朗，但這間老牌球會仍擁有輝煌歷史，

「老婦人」9月初在時代廣場舉辦展覽，展出一系列獎盃及收藏。球會亞太區總經理豪言，C朗離隊不算甚麼。



祖雲達斯2016年夏天曾訪港鬥昔日本地班霸南華，疫情間這支意甲勁旅雖未能訪港，卻破天荒在銅鑼灣時代廣場舉辦獎盃展覽，讓球迷近距離觀賞部份球會珍貴收藏品；並開設全港首間期間限定店，售賣一系列祖記品牌的時裝及紀念品。

祖雲達斯自家品牌時裝及紀念品，集型格與霸氣於一身：（按圖放大）

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港超射手丹恩奴域憶當年：10號仔踢法已死

展覽今日（6日）正式揭幕，港超球員丹恩奴域、安永佳、梁冠聰及謝德謙獲邀率先參觀。曾效力韓職、現保持亞冠盃最高入球紀錄的傑志射手丹恩奴域，一度拿起祖記球衣作勢拍照，笑指自己是「New signing」（新簽球員），或能取代剛離隊的C朗拿度。

他透露小時候正是被前祖記球星巴治奧及迪比亞路等經典「10號仔」啟發，惟可惜此類型球員已不復存在，「這種踢法正在消逝（this type of football is dying），很高興可以看到他們曾穿上的球衣。」

港超傑志射手丹恩奴域首度在港參與公開活動。（袁志浩攝）

港超球星參觀祖雲達斯展覽，「黑山伊巴」丹恩奴域也瘋狂：（按圖放大）

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C朗拿度地位難以取替？

C朗無疑是近年祖記的標誌性人物，在宣傳及球會收入等方面影響力極大。祖記亞太區辦公室董事總經理Federico Palomba卻認為，雖然C朗在陣的3季為球會上下帶來美妙的旅程，但始終是時候改變。

「你從展覽中會發現，歷史上有許多球星都曾效力過祖記，如施丹、派路、保方等等。足球世界內，球星來來去去，但祖記不會受打擊，實力依舊、繼續贏冠軍，所以我們會向前看。」

C朗拿度今夏離開祖雲達斯，重返英超曼聯。（Getty Images）

祖雲達斯香港展覽部份珍貴收藏品：（按圖放大）

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他希望透過今次活動，能向香港球迷展示祖記的另一面，「首先是我們擁有輝煌的歷史，但未來我會仍會革新，不只是一間足球會，而是生活品牌。這或許能循藝術或設計等方面，吸納一些本身不看足球的球迷。」