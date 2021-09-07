英超︱幾內亞政變基達被困或錯過今周賽事　摩洛哥星將報平安

非洲國家幾內亞政變，原定周一（6日）在當地首都科納克里上演對摩洛哥的世界盃非洲區外圍賽事，基於安全理由取消。科納克里槍林彈雨，機場封鎖，幾內亞國家隊蹤未明，令人憂慮陣中主力拿比基達的狀況。

摩洛哥隊一度被困，及後獲准離境，今季轉投巴黎聖日耳門的夏基美早前在Twitter報平安。基達所屬球會利物浦稱，正密切與幾內亞隊管理層溝通，「他現時安全」。



國際足協和非洲足協發表聯合聲明，「幾內亞目前的政治及安全情況頗為動盪，國際足協和非洲足協正密切注視。為確保所有球員人身安全，以及保護所有比賽職員，國際足協和非洲足協決定將賽事延期。」

幾內亞發生政變，總統府一度不停傳出槍聲。（路透社）

一場踢不成的球賽

幾內亞叛軍周日（5日）發動政變，將總統孔戴（Alpha Conde）踢落台並解散國會，宣稱為孔戴被扣押的片段被上載到社交媒體。當日上午首都科納克里市內傳來多響槍聲，相信來自總統府、國防部所在的卡盧姆區。

原定周一（6日）在科納克里舉行的世界盃外圍賽幾內亞對摩洛哥，不單未能如期上演，更令人憂慮兩軍球員安危。摩洛哥隊一度被困酒店，及後經大使館安排護送離境。摩洛哥主將夏基美周一率先在社交媒體報平安：「多謝各位的支持，那是非常緊張的一天，感謝神，我們已安全回到摩洛哥，晚安。」

摩洛哥主將夏基美報平安：

Gracias a todos por los mensajes y el apoyo, a sido un dia muy intenso pero gracias a dios estamos sanos y salvos en Marruecos. Buenas noches ✌🏾🇲🇦#Alhamdulillah 🤲🏽 pic.twitter.com/nGoTAlJ6bV — achrafhakimi (@AchrafHakimi) September 6, 2021

槍林彈雨的一天

兩支國家隊陣中不乏為人熟悉的名字，幾內亞陣中有利物浦中場拿比基達，摩洛哥則有巴黎聖日耳門（PSG）守將夏基美，狼隊守將沙斯（Romain Saïss）、屈福特中場恩蘭盧沙（Imran LOUZA）和阿當馬仙拿（Adam MASINA），以及英冠球隊昆士泊流浪中場伊利亞斯查亞（Ilias CHAIR）。

摩洛哥隊教練夏利荷錫（Vahid Halilhodzic）早前向法國《隊報》稱，「整天也聽到附近的槍聲。」他表示，球隊身處酒店，一直等待批准離開前往機場，「飛機正在等我們，但我們不准離開。前往機場的路程約45分鐘至1小時，當你聽着外面的槍聲，安全沒有百分百保證。」幸好最後在摩洛哥大使館協助下，大軍獲放行，安全離境。

利物浦發言人指基達目前安全，暫未知他能否趕及回到英國，出戰本周英超賽事。（Getty Images）

基達在哪兒？

客軍摩洛哥安全離境，主隊幾內亞卻行蹤不明。政變地點正是球賽原定上演的首都科納克里，到底基達和隊友是否安全？

利物浦發言人稱，「我們正與拿比和國家隊管理層定時溝通，他目前安全，亦受到悉心照顧，我們對情況感到滿意。」惟他亦稱，「明顯地，目前的情況隨時有變，我們會定時與有關當局保持對話，盡力安排拿比及時和安全返回利物浦。」

上周三幾內亞對幾內亞比索的世界盃外圍賽事，基達正選上陣踢足全場，交出助攻助幾內亞與對手踢成1：1。今季英超利物浦首兩場賽事基達皆正選上陣，第3仗對車路士則被列後備。本周日（12日）利物浦作客列斯聯，暫時未知基達能否及時歸隊趕及上陣。

非洲國家的政治動盪，絕對是歐洲各大球會的噩夢，連同今次幾內亞政變在內，已是今年4月至今非洲中部和西部地區第三次軍事政變。周日（5日）位於科納克里的總統府連續多個小時槍聲不斷，一班軍人宣稱已將總統孔戴趕落台。

英超第4輪直播賽程：

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