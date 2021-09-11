英超｜球會拒放行惹國家足協反制　美洲球員避過五天停賽令

剛過去的國際賽期，英超球會協議不讓旗下球員前赴新冠肺炎「紅色」地區出賽，多名美洲兵沒有為國上陣，該些國家足協揚言啟動國際足協規例，禁止球員在本周英超上陣。

經過球會連日斡旋，終於說服該些國家足協手下留情。利物浦等球會可以如常挑選一眾巴西兵上陣，實力不用受損。



巴西等美洲國家的足協，本周初提出反制措施，要求引用國際足協規例中一項「5日條例」，處罰相關球員停賽5天，處分球會因故不放行球員返國家隊報到。最受影響者當數「紅軍」，前、中、後三線都有巴西兵在陣。門將艾利臣比加（ALISSON Ramses BECKER）與防中法賓奴泰華利斯（FABINHO Tavares）均受影響，未能出戰明晚英超作客列斯聯，列斯亦有拉芬夏比洛尼（RAPHINHA dias Belloli）須避戰。巴西足協祭出停賽殺手鐧，還影響多家「Big 6」球會。

艾利臣比加今仗可為利物浦把關。（Getty Images）

及時避過「5天停賽令」英超球員一覽（按圖放大）

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有關國家足協揚言出招後，利物浦領隊高普表明反對。他稱球員一旦向國家隊報到，完成3場國際賽後，回歐須隔離10天，缺陣至少4場球會賽事，「只顧舉行多些賽事，根本沒有照顧過球員」。受影響球會及英超賽會為此與國際足協斡旋，要求放行。事情發展數天，終有成果。巴西、智利、巴拉圭及墨西哥四國足協同意「忍手」，不啟動停賽條例。

愛華頓的李察利臣本來已不受停賽令波及，皆因會方讓他踢完美洲盃又踢奧運，同巴西足協關係友好（Getty Images）

今次國際賽期中，只有5名球員前赴南美洲出賽，分別來自熱刺及阿士東維拉。4名阿根廷球員被巴西衛生部門指控填報虛假資料，令巴西對阿根廷的「南美打吡」開賽僅7分鐘便告腰斬。4人隨即離開巴西，返回阿根廷後不久便飛赴克羅地亞，邊訓練邊接受10天隔離；哥倫比亞國腳達雲臣山齊士（Davinson Sanchez）亦進入此隔離營。消息指熱刺將對3名堅持出戰國際賽的南美兵罰款，而維拉早前表明讓兩名阿根廷兵出戰對巴西一仗，不會處分。

5名今周不能上陣的南美兵（按圖放大）

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