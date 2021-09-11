網球｜黃澤林青年雙打爭冠創歷史　大滿貫青年冠軍香港早已出現？

香港網球小將黃澤林（Coleman）傳喜訊，這名17歲小將在美國網球公開賽青年組男雙，與法國拍檔一路過關斬將，殺入決賽，將於明晨（12日）爭冠。

黃澤林與拍檔並非種子組合，賽事中每場都進入第3盤「搶10」，但每到決勝盤就發揮出水準，殺敗對手。



黃澤林與18歲的法國拍檔韋斯法（Max Westphal）合作雙打，自首圈開始作賽，連同次圈及八強，均首盤先負，次盤扳平，在決勝盤直接搶10分時打醒十二分精神，以相當優勢取勝。

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黃澤林（右）的男雙拍檔韋斯法，青年組排名高一名，職業賽世界排名則為2091。（香港網球總會facebook）

本港時間今晨舉行的準決賽，他們面對美國及克羅地亞球手組合，先取一盤6：4，次盤被回敬4：6，又再進入決勝盤。黃澤林與韋斯法再次發動「搶10模式」，靠出色的接發球搶得多分，以10：4取勝，殺入決賽。他們的對手將是一對由烏克蘭與保加利亞球手組成的組合，為賽事8號種子。

二人取得決賽權，興奮相擁。（影片截圖）

黃澤林亦有參加青年組男單，在資格賽次圈出局，未能晉身正賽。黃澤林在國際網球總會（ITF）的青年組男單排名44，他於2018年曾出戰青少年網球界的國際大賽Junior Orange Bowl，在U14組別過關斬將勇奪冠軍，創下香港歷史。

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黃澤林於美網愈戰愈勇。（香港網球總會facebook）

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黃澤林躋身美網青年組男雙決賽，較2019年王康怡打入青年組女雙準決賽，再進一步，創下香港小將在美網的歷史。而香港小將在大滿貫賽事上，曾出現青年組雙打冠軍。希麗敏（Patricia Hy）曾於1983年溫網青年組夥拍美國球手，奪得冠軍。她後來入籍加拿大，曾兩度出戰奧運，並在美網打入8強。