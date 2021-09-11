田徑｜吳家鋒平男子百米飛人香港紀錄　英雄淚背後是十年辛酸

闊別十一年，終於再有百米飛人如此接近香港紀錄。

香港田徑系列賽第四站，吳家鋒於男子100米初賽跑出10.28秒，平了徐志豪於2010年跑出的香港紀錄。決賽在三次起步下跑出10.33秒，雖然無緣打破港績，但吳家鋒已盡力，娓娓道出初賽平紀錄留下男兒淚的辛酸。



吳家鋒平了徐志豪於2010年跑出的男子100米香港紀錄，時間為10.28秒。（HKAAA Facebook）

2010年5月16日，灣仔運動場，徐志豪於「世界田徑日及公開賽」男子100米決賽跑出10.28秒，改寫蔣偉洪保持了十年的10.37秒香港紀錄。只是，沒想到要再有跑手接近香港紀錄，已是十一年後的事。

2011年9月11日，也是灣仔運動場，吳家鋒於香港田徑系列賽第四站男子100米初賽跑出10.28秒，平了紀錄。他激動得流下男兒淚。

「冇即刻喊，睇風速先，穩陣啲。」初賽風速是+1.8，沒超風速。吳家鋒回想轉做全職運動員十年以來的辛酸，眼角濕潤。「香港紀錄一定是目標，所以一直給自己很大壓力。十年來，每次去挑戰，總是『爭少少』，明明已經好盡力……」吳家鋒說，每年只有一兩次，一覺醒來感覺狀態大勇，整個人步履輕盈，即使跑起來感覺仍有點緊，但得到天氣幫助，終於觸及香港紀錄，激動心情終於一下子爆發。

來到決賽，由於有人偷步，直至第三次才順利開賽，最終吳家鋒以10.35秒封王，儘管無緣改寫港績，但他已滿意表現：「第一槍我有感覺的，但來到第三槍，只能盡做，畢竟有點累。但我告訴自己，『死都集中埋呢十秒』，要做什麼、怎樣放鬆，總之盡做。」李康傑以10.50秒奪得亞軍，季軍是10.58秒的石錦程。

28歲的吳家鋒曾於2012年伙拍鄧亦峻、黎振浩、徐志豪及何文樂代表香港參加倫敦奧運男子4X100米接力，近年成為男子100米主力。