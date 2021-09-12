德甲｜夏蘭特慶祝入球遭掟啤酒杯　天才隊友一個動作獲網民大讚

多蒙特在德甲作客以4：3反勝利華古遜，「英雄」一如所料是神鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）。

誰料賽後成為談論焦點的，竟是18歲英格蘭小將祖迪比寧咸（Jude Bellingham）的一個動作，到底這位盛傳成為利物浦收購目標的天才球員做了什麼？



面對攻力強橫的利華古遜，多蒙特作客之下入球梅花間竹，9分鐘就被對手打開紀錄，夏蘭特37分鐘頭槌扳平，但完半場前又被超前；換邊後祖利安白蘭特怒轟網底追和成2：2，「藥廠」復由迪亞比入球再領先，但多蒙特左閘拉菲爾古里路的罰球妙射又追成3：3。77分鐘，夏蘭特操刀由馬高列奧斯搏得的十二碼，鎖定4：3勝局。

多蒙特作客大戰利華古遜，雙方入球多之餘也有火藥味。（路透社）

梅開二度兼成為奠勝英雄，夏蘭特衝向觀眾席，一眾隊友也隨着狂奔、擁抱，然而焦點本在夏蘭特身，但跳上他背上慶祝的祖迪比寧咸，竟無意間出盡風頭。

夏蘭特奠勝後慶祝 遭敵軍球迷酒杯招呼

在夏蘭特與隊友奔向觀眾席之時，暴怒的利華古遜球迷紛紛舉中指、又將手中膠杯擲入球場，多個杯子在夏蘭特周圍降落。

夏蘭特射入奠勝十二碼後的瘋狂場面（按圖觀看）：

+ 1

躍上夏蘭特背上的比寧咸竟在落地期間，穩穩地接住一個由高處掟落的杯子，更順勢喝了杯內的飲料一口，反應既快又自然，獲網民大讚反射神經極佳；夏蘭特也還擊，慶祝完畢後，撿起地上杯子聞了一聞、再掟回場邊，從影片可見利華古遜球迷向他們舉中指。

利華古遜球迷「大戰」多蒙特球員影片：

搞笑的是，6月才滿18歲（英國合法飲酒年齡）的比寧咸，賽後在社交網絡貼出自己成功「捕捉」啤酒杯的照片，並道：「是我第一次喝啤酒的完美時機……不過我不太喜歡呢」。但有球迷發現，比寧咸絕非首次在鏡頭前喝啤酒，早在多蒙特上季尾奪得德國盃冠軍時，比寧咸已在賽後記招上遭隊友灌酒。

Perfect day for my first beer... Not a fan.🥴#HejaBVB pic.twitter.com/DVs5v2tU0N — Jude Bellingham (@BellinghamJude) September 11, 2021

祖迪比寧咸自2020年7月由伯明翰轉投多蒙特後獲得不少出場機會，表現也愈來愈成熟，現在已經常入選英格蘭國家隊，近日多間英國媒體都指利物浦對此子深感興趣，《每日星報》更指紅軍願斥8000萬英鎊收購。

《利物浦回聲報》則指出，利物浦已欣賞比寧咸一段時間，但相信短期內不會有所行動，「畢竟夏季轉會窗才剛剛關閉」，而且一向擅長轉會操作的多蒙特也不會輕易放人，《泰晤士報》指，多蒙特無意在2022世界盃前將放售比寧咸，相信是因為屆時比寧咸勢成英格蘭主力，倘在世界盃有出色表現，身價將會再上漲。