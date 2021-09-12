全運會︱奧運4金牌得主齊戰10米高台　全紅嬋後上不完美封后

14歲的全紅嬋在東京奧運一鳴驚人，全中國14億人也在期待她在全運會的表演。日前她已率先在跳水女子團體項目，帶領廣東隊贏得金牌，今天（12日）她再度出戰女子10米高台。

對跳水運動員而言，全運會的難度隨時較奧運和世錦賽更高，以今場女子10米高台決賽為例，12個選手之中便有4位奧運冠軍，全紅嬋要跟國家隊隊友張家齊、陳芋汐以及2016里約奧運10米高台金牌任茜來一場正面對決。



全紅嬋出戰全運會10米高台跳水決賽。（直播截圖）

比賽一開始，果然就是這4位選手領先。第一輪賽事，張家齊、陳芋汐這對東京奧運女子10米雙人跳水金牌拍檔，以及全紅嬋均不約而同得到3個9分，加上難度分3人同得81分，任茜稍為落後暫列第四。

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陳芋汐在全運會10米高台跳水決賽展現上佳狀態。（直播截圖）

今場決賽當中，以16歲的陳芋汐狀態最佳，趁全紅嬋第二跳不太完美，獨自跑出領前；到第三跳全紅嬋稍有失誤，再由第二跌至第三位，她對自己的表現一臉不滿，教練摸一摸她的頭安慰一下。

全紅嬋在全運會10米高台決賽發揮不及東京奧運穩定。（直播截圖）

▼全紅嬋決賽每跳得分 ▼

到第四跳，大家熟悉的全紅嬋終於回到了！倒立跳水翻騰3周半的207C組動作，由開始到入水，俐落完美零水花，拿到決賽的第一個10分，這套動作為她帶來92.8分，總分反超前陳芋汐0.6分，重返第一位，終於見到小妮子展露笑容。

全紅嬋第四跳表現完美，總成績重返第一。（直播截圖）

關鍵的最後一跳，陳芋汐有小失誤，反觀全紅嬋憑難度3.2的向後翻騰兩周半轉體一周半屈體，再次拿到90分以上的高分，最終憑超高水平的最後兩跳反勝，以419.25分贏得10米高台金牌，陳芋汐以19.8分之差得到亞軍，任茜第三，張家齊得第四名。

相較早前在東京奧運由頭帶到尾的完美表現，全紅嬋在全運會決賽一度經歷落後近20分的挫敗，不過她能夠及時調整自己，在關鍵時刻重拾最佳水平，最終能夠繼女子團體之後，為廣東隊再次踏上頒獎台最高一格。

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全紅嬋最後一跳頂住壓力，發揮出水平，並再次為廣東拿下金牌。（直播截圖）

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14歲的全紅嬋贏得東京奧運十米高台跳水金牌。（路透社）

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