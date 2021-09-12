全運會︱全紅嬋突然變身大姐姐？　對手「照騙」個個勁似幼稚園生

全運會尚有3天才正式開幕，然而個別運動已經開始比賽，跳水項目更已經進入尾聲。今天（12日）上演的女子10米高台決賽，最矚目的當然是只得14歲的東京奧運冠軍全紅嬋。
她是12個決賽選手之中，年紀第二最細一員，有趣的是，進入全運會官網，打開一眾跳水女將的檔案，卻見到一個個年紀較全紅嬋更小的女孩們……
全運會雲集中國各地精英選手，官方網站有齊每個參賽運動員的小檔案，名字、籍貫、參賽項目和獎牌相關資料外，還附上一張個人照片。
有趣的是，這張照片的差別相當之大，有運動員使用較近期的照片，但大部分均為年代較為久遠，甚至看似是幼稚園或小學時期拍攝的照片。
早前這批照片一出，一度成為中國網絡上的城中熱話，到底運動員為何會在全國最大型運動會之中，使用跟實際外型相差這麼多的照片？根據中國媒體報道，那些照片為「中國運動員證件照」，如此一來，相信照片或許不是由運動員或各省隊提供，而是來自他們本身的運動員證。
大概各處鄉村各處例，有運動員像全紅嬋一樣，證件中的照片，為較近期拍攝，但大多應為年代久遠、甚至是小時候剛開始受訓時的模樣，不知何故，多年來也未曾更新，令運動員檔案欄之中，充斥大堆中學生、小學生年代，甚至是疑似幼稚園年代舊照。
▼ 全運會女子10米高台跳水決賽12選手證件照▼
不同運動項目照片與現實差異程度大有不同，當中不少由年紀很小已經接受正式訓練的項目，例如跳水、彈床、體操等均是「重災區」。
今天全紅嬋出戰的女子10米高台跳水決賽，12位選手的運動員證件照不少便是與實際年齡差距超大的「照騙」，只有全紅嬋和少數選手的照片能反映實際年紀。
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全紅嬋東京奧運點滴：
▼2020奧運年紀最小參賽者排行榜，5人細過全紅嬋▼
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