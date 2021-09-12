田徑系列賽｜王珞僖110米欄奪亞　灣場跑高欄苦盡甘來

「嘩！」王珞僖衝線後即望向電子板，「大家都PB！」他臉帶笑意激動的說。

「好久沒有笑着衝線。」升上男子跨欄成人組近一年後，他終於跑出滿意的一槍。



曾奪跨欄青奧銅牌的王珞僖，周日（12日）在灣仔運動場舉行的香港田徑系列賽（系列賽四）男子110米欄登場，去年升上成人組的他，在3月將軍澳運動場的系列賽以14.56秒名列第4，今天緊隨呂俊人以第2名衝線，賽後二人以14.16秒及14.18秒分列冠、亞軍。

跟進港隊全運會表現：港隊消息．持續更新

即使屈居第二名，王珞僖衝線後難掩興奮。（葉詩敏攝）

王珞僖在衝線後難掩興奮，與上場系列賽的他相差甚遠，他笑言很久沒有笑着衝線，雖然不是第一名，惟這是他升上成年組後最滿意的時間。「第一次在灣仔跑高欄，雖然之前跨高欄都一直有突破，但成績不太滿意，好久沒試過跑到滿意的一槍。」最上一次在灣仔運動場比賽，已是青年組賽事。

男子跨欄競爭激烈，面前的高牆不僅是「欄王」陳仲泓，還有極力追趕香港紀錄的張宏峰與梅政揚。王珞僖坦言升上成人組近一年，仍未能跑出接近師兄們成績，曾感到沮喪與不甘心，「大家都是跨同一個欄，但人做到我做不到，不開心過一陣子，但現在苦盡甘來，雖然都不算很苦，只是近半年不停努力，現在是對努力一個肯定。」

王珞僖與呂俊人旗鼓相當，最終王以些微之差屈居第二。（葉詩敏攝）

曾在練習中情緒失控 「要享受跨欄才對」

在學界、青年組一鳴驚人，升上成人組後面對勁敵卻停滯不前，質疑的聲音、追逐的壓力襲來，王珞僖曾在8月中一次練習情緒失控，「那次在灣仔跑全程（10個欄），一跑全程我便進入比賽狀態，好緊張。教練那時跟我談論技術，自己卻鑽牛角尖，與教練嘈了幾句走了在場邊一角哭起來。」在教練開解下，他自己也想通了，「給自己太大壓力，要享受跨欄才對。」

今天，他重返「灣場」也整個心態放開來，他笑言在陳仲泓、張宏峰等師兄們缺陣下，他終於敢在起跑前大叫一聲，「以前我在青年組比賽前會嗌一聲，但他們總有一股氣場，升上成人組後幾場賽事我都不敢嗌，嗌完唔贏好瘀。但今場不理了，要做到自己最好，叫一聲後覺得自己跑得好放。」

對手也為王珞僖跑出好成績感到高興，送上擁抱。（葉詩敏攝）

今場賽事中，他即使有撞欄也不再因此沮喪，「我很記得教練曾說過，跨欄不是鬥不撞欄、鬥動作靚，就算炒欄，第一個返到終點便是金牌。」落到場不再怕撞欄，是今仗突破的關鍵。

跑到「苦盡甘來」的一槍後，亦增添了在成人組作賽的信心，「高欄」是成長的經歷，面對眼前的勁敵，「想話畀師兄知，我不是陪跑，也可在成人組的舞台分一杯羹，期待之後與他們跑場好比賽。」

王珞僖期待能與陳仲泓等師兄再跑場好比賽。

香港田徑系列賽（系列賽四）比賽照片：