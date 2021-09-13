F1意大利站｜咸美頓韋少各不相讓炒到飛起　麥拿侖得益成大贏家

咸美頓與韋斯達賓又炒大鑊！兩名力爭總冠軍的車手各不相讓，結果繼英國站後再度攬炒，更釀成非常恐怖的一幕，「韋少」戰車在咸美頓頭上掠過，險象環生。



一連三周的F1賽事來到「速度殿堂」意大利蒙扎賽道（Monza），以難爬頭見稱，故此周六的衝刺賽十分重要，即使保達斯首名衝線，卻因更換戰車部件被罰格，正賽在19名起步，紅牛的韋斯達賓漁人得利頭位出賽，爭標勁敵咸美頓則排第四。

五盞紅燈一熄，夾在兩名「大哥」之間的麥拿侖車手，一同超越二人，列卡度爬頭領先，咸美頓則被諾里斯超越。縱然紅牛及平治戰車比麥拿侖為強，可惜在蒙扎也得個跟字，他們只好留在後方，等候進入維修站以戰術爬頭。

咸美頓面對英國師弟諾里斯，早段也得個跟字。（Getty Images）

帶頭的列卡度率先換胎，緊隨其後的「韋少」一圈後進入維修站，好戲正式上演。紅牛工作人員竟然老貓燒鬚，靜止時間超過11秒，大幅收窄與咸美頓的差距。不是怨家不聚頭，「咸爵爺」兩圈後換胎，返回賽道時正好碰見韋少，咸美頓稍稍領先，這名紅牛車手明白，一旦被對方爬頭必定後患無窮，所以入彎時未有退讓，韋斯達賓的戰車行過「腸仔壆」，再與咸美頓相撞，整架戰車炒起，從咸美頓的頭上掠過，再雙雙衝出賽道。

從慢鏡回放便看到這個意外的嚴重性，當韋少戰車飛起後，輾過咸美頓的尾翼及入氣口等，再在前方落地。今次意外足以致命，倘若沒有戰車的「希盧」（Halo）的話，要不是「希盧」擋住紅牛戰車的車底，大有可能直接撞向咸美頓的頭部，如今也要「硬食」一下，被尾轆稍稍擦過頭部，幸好有頭盔的保護無大礙。

咸美頓及韋斯達賓各不相讓，造成驚心動魄的一幕。（Getty Images）

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韋斯達賓率先離開戰車，只是從咸美頓的戰車旁邊走過，未有特別問候對方，步向車房的方向；咸美頓步出戰車後，同樣行得走得，即使戴着頭盔，也感受到二人的火氣。當韋少返回車房後，隨即向工作人員聳一聳肩，感覺就像不關他的事一樣。

韋斯達賓強調對方未有留足夠空間，故意逼他往賽道外才引致意外，不過賽會裁判組亦不認同，兩架戰車入彎時不是平排，咸美頓事發前有明顯優勢，加上咸美頓有動作嘗試避開，認為韋斯達賓需要負上大部分責任，故此向他在俄羅斯站起步時判罰3格。

人無事先爭到世界冠軍，賽後開展另一場口水戰，二人各執一詞，韋斯達賓強調「咸爵爺」有心逼他離開賽道範圍。咸美頓卻執着另一件事，「我有點訝異，他（韋斯達賓）就此步離賽道，未有查看我的狀況，我認為首先要確認與你相撞的對手是否安全，幸好我人無事。」

韋斯達賓意外後落寞地走回車房。（Getty Images）

意大利站前10名：

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兩大車隊話事人同樣有話兒，平治車隊領隊禾夫（Toto Wolff）賽後直言韋少的行為是「技術犯規」，「在足球世界，我們稱之為技術犯規，他（韋斯達賓）知道被咸美頓爬頭後，他隨時贏車，故此出此下策。」紅牛「大佬」賀拿（Christian Horner）則對禾夫的言論表示失望，「我不認同禾夫的言論，我認為這是意外，幸好雙方也沒有受傷。」

兩大巨頭攬炒，麥拿侖車隊漁人得利，結果由列卡度及諾里斯包辦冠﹑亞軍，第19名起步的保達斯過關斬將，最終登上頒獎台。

兩大巨頭攬炒，麥拿侖成為最大贏家。（Getty Images）

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今季F1餘下賽程：