歐聯｜拜仁作客魯營輕鬆大勝　「巴塞殺手」梅拿解釋易入球有原因

失去美斯的巴塞隆拿，彷彿完全鬥不過拜仁慕尼黑。

歐聯E組大戰，巴塞在魯營主場面對拜仁，形勢受壓，全場沒有任何中目標埋門，慘吞三蛋。巴塞守將碧基承認優勝劣敗，拜仁現時的實力的確較強。

拜仁今場靠湯馬士梅拿在34分鐘開紀錄，加上羅拔利雲度夫斯基在換邊後梅開二度，取得這場大捷。梅拿6次對巴塞攻入7球，是歐聯史上對巴塞入球最多的球員，他賽後還解釋對巴塞特別多入球的原因。



【周二晚歐聯分組賽全部賽果】

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經過一個動盪的轉會窗後，在傷兵問題困擾下，巴塞出戰首場歐聯分組賽，在魯營對勁敵拜仁。失去美斯及基沙文等球星後，今仗巴塞以迪比拍盧克迪莊攻堅，賽前一晚發高燒的佐迪艾巴亦頂硬上，擔任左翼衛。

今場兩隊統計數據，巴塞沒有中目標攻門，而且跑動距離比拜仁少約15公里。（互聯網）

在場面上，巴塞與拜仁彷彿是兩個水平的球隊，儘管控球平分秋色，但拜仁進攻更有威脅，防守上亦令巴塞毫無辦法。巴塞今場5次攻門，全不中目標，不用紐亞操勞，至於拜仁就有7中目標埋門。巴塞的全隊跑動距離比拜仁少15公里。

湯馬士又對巴塞入波，為拜仁先開紀錄。（路透社）

在33分鐘，湯馬士梅拿禁區外推順，起右腳遠射，省中艾利加西亞改變方向入網，拜仁半場領先1：0。在下半場，拜仁繼續佔優，控制大局，穆斯亞拿禁區邊射門中柱，門前的羅拔利雲度夫斯基在56分鐘「執雞」，幫球隊拉開到兩球領先，之後他在85分鐘錦上添花，幫這支德甲班霸贏到3：0完場。利雲度夫斯基近17場歐聯比賽，攻入22球。

利雲度夫斯基下半場入兩球。（路透社）

湯馬士梅拿是「巴塞殺手」，他在歐聯6次對巴塞攻入7球，是歐聯對巴塞入球最多的球員。被問到為何對巴塞總有入波，梅拿說：「因為巴塞是一支喜歡用波進攻的球隊，作為一名進攻球員，我的空間會比面對防守型的球隊多。」梅拿表示，今場經常壓住巴塞踢，本可以再入多一兩球。利雲度夫斯基亦說：「當你在魯營對巴塞時，總會很危險，但今場盡在我們掌握之中，我們表現出作客全取3分的決心。」

巴塞在魯營主場大敗。（路透社）

另一邊廂，巴塞今場派出很多年輕球員正選或後備上陣，老將碧基感嘆優勝劣敗，他說：「我們現在就是這樣的實力，這是現實。這場比賽教曉我們，拜仁真的很強，但我們派了很多年輕球員，他們都是巴塞的未來。」碧基表示待傷兵復出及小將成長後，巴塞會重新變得有競爭力。

賽前一晚有嘔吐及發高燒到38.5度的佐迪艾巴，踢到74分鐘被換離場，之後躺坐在後備席上，看來十分辛苦。據巴塞指，佐迪艾巴今場因為腿筋受傷退下火線。

佐迪艾巴患病下出賽，當他被換出後，在後備席上休息，看來十分辛苦。（Twitter）

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