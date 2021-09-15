歐聯︱英超球證蝦碌再現黃牌變紅牌　曾因一件事享譽全球

歐聯分組賽E組，烏克蘭球隊基輔戴拿模於主場0：0戰和葡萄牙代表賓菲加，本來一場平平無奇的賽事，負責執法的英超球證安東尼泰萊卻送上笑料一則。
當時比賽踢到82分鐘基輔戴拿模中場加馬殊（Denys Garmash）爭球時疑似被撞跌，球證並無表示；加馬殊隨即起身，舉高右腳踩向賓菲加球員搶波。安東尼泰萊此時吹停賽事，再黃牌警告加馬殊。
英超球證安東尼泰萊又出事，一面黃牌趕球員出場逐格睇：（按圖放大）
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有趣的事出現了，加馬殊在這場賽事本是「清白之身」，才領得首面黃牌，安東尼泰萊卻記錯他已經累積兩黃，順手從衫袋中拿出紅牌，把加馬殊驅逐離場。
加馬殊顯得十分無奈，他指指自己問道：「Me?」，但安東尼泰萊似乎沒有理會他的意思，理直氣壯地解釋他已犯規多次。直至場邊的基輔戴拿模教練及其他球員加入「戰團」，向安東尼泰萊投訴，這位球證才檢查紀錄簿，發現自己出錯、立即收回紅牌；加馬殊也得以完成整場賽事。
Well done to our good friend Anthony Taylor, who gave Dynamo Kyiv midfielder Denys Garmash his second yellow card and sent him off vs.Benfica— From The Shed End (@FromTheShedEnd) September 14, 2021
Although he hadn’t been booked yet! 🙄🙄#ucl #dkvben pic.twitter.com/qtTXkl2Zth
球迷自然不會放過「抽水」機會，在網上紛紛批評，質疑安東尼泰萊的執法水準，何以成為英超球證，更形容今次事件為「恐怖執法」。
不過大家別忘記，3個月前的歐洲國家盃，正是安東尼泰萊臨危不亂，在短時間內極速呼叫醫護人員入場，才令於比賽中途昏厥倒地的丹麥中場艾歷臣及時得到治療，最終逃過一劫。
歐國盃球評｜回憶艾歷臣15分鐘生死時刻 悲情之中更見大愛與專業
【周二晚歐聯分組賽全部賽果】
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同場加映，英超第5輪直播賽程（按圖放大）
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