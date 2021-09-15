【劍擊】余翠怡淡看殘奧失牌　隔離重看比賽激發鬥心

「堅持才看到希望」，余翠怡在東京殘奧女子花劍團體賽失落銅牌後，鼓勵疫情下面對各種困難的港人說。

首次在殘奧會空手而回，在返港隔離14天期間，余翠怡沉澱過後又昇華了。



剛完成酒店隔離的余翠怡，今日（15日）在奧海城出席返港後首個活動。在過去4屆殘奧勇奪7金3銀1銅，今屆因疫情影響缺席國際賽一年半，重返賽場首仗即踏上最高舞台，惟在銅牌戰與匈牙利苦戰至最後一局，以一劍飲恨，無緣連續5屆踏上殘奧頒獎台。「是有不開心，但反而有其他的經歷。」她娓娓道來隔離時的感悟。

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余翠怡返港後首度出席公開活動。（葉詩敏攝）

她笑言本來很擔心隔離14天不知如何捱過苦悶，卻發現遠離社交能真正休息。「愈隔離愈鍾意，對我們來說平日放假是不用訓練，但都會見見朋友、陪伴家人，14日被困於酒店，反而能真正休息，精神狀態比平時更好。」

第5屆殘奧 獎牌之外的得着

她在隔離時看了港台的比賽重播，「以前我不喜歡重看比賽的，特別是重看敗仗就像再經歷一次失敗似的，但這一次心態有點不同，好想重看比賽。」她指重播看到對手有很多漏洞，自己是可以再做好，「突然好想快點練習，改善不足的地方，也想快點比賽，重燃了比賽心態。」

余翠怡表示在14天隔離期間沉澱心情。（葉詩敏攝）

余翠怡曾在銅牌戰最後一局追至平手，賽後承認上場前曾經想過放棄，最終打出的表現足以回味一生，時間不能撥轉，她坦言可做的便是面對失敗。

面對失敗的「衣櫃論」

「當你輸了一定不想再睇返過程，好想扔去衣櫃裏面，但如果能鼓起勇氣，打開它看看自己的不足，你可以有一百個藉口告訴自己不需再打開、不需面對都能向前行，但真正接受失敗、接受自己的進步遠遠大於比賽那一刻，就跨越了心魔。」

「7金劍后」4字所背負的壓力只有她知曉，得與失是一體兩面，自言生涯相對比較順利的她坦然無懼：「第4是比較肉（肉痛），因為第5、第6與獎牌有距離，但第4是有同冇，不過清晰知道什麼地方需要努力，失敗燃起鬥心。」

「希望更多殘疾運動員的名字被記住。」余翠怡說。（葉詩敏攝）

余翠怡的「得」不只是心態的昇華，還有香港市民不論成敗的支持，她在隔離期間在社交媒體與大眾互動，發現不少人對運動員的另一面大感興趣，她笑言每天都上「連登」：「大家知道我會食薯片，有別運動員生活枯燥、清茶淡飯的印象，其實運動員都是人，都需要享樂，透過互動大家對運動員了解更多。」

余翠怡在國際大賽用過的劍也被放到展覽上，讓市民觀賞。（葉詩敏攝）

盼更多殘疾運動員名字被記住

她指期間也曾與較低調的殘疾運動員一起「開Live」，「不是他們沒故事，只是不知道如何表達，又怕醜怕直播得很少觀眾。」她希望大眾能記得更多名字，「像是朱文佳、劉慧恩等，每一個殘疾運動員都有故事，可以是很感人、好勵志、亦可以是很拼搏，大家看到殘奧會比賽只是一個開始，運動員的商業價值、受關注程度仍要靠大家支持。」

奧運與殘奧會圓滿落幕，余翠怡表示今屆看到運動員與香港人連結感到高興，「不同於人們到商場看英超、世界盃決賽，缺乏歸屬感，運動員同每個香港人都有連結，因為我們同一地方長大、吃的米線都同大家一樣，有很多連結。」她坦言在香港經歷疫情甚至社會運動後，香港人團結一心見證本地運動員在奧運的努力，是困境下珍貴的事，「香港很多年沒有那麼瘋狂一件事，瘋狂炒樓、炒iPhone，但體育的追求，這種瘋狂很令人回味。」

香港體育紀行展將在今日起至10月3日於奧海城舉行。（葉詩敏攝）

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