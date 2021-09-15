中超︱恒大退出或致廣州隊散班　官方微博打破10年慣例露端倪

中國恒大集團近日陷入財政危機，或牽連中超的廣州隊（前稱廣州恒大）。網上流傳球隊有機會散班，但更有可能是由廣州市政府托管，高價球員及教練，或因此離隊。



一周前，內地網傳一條疑似是廣州市足協主席謝志光傳給廣州市體育局局長歐陽資文的短訊，內容提及恒大因「眾所周知的經濟狀況，已無能力繼續承擔足球俱樂部工作」。

網上流傳一則恒大內部訊息，球會管理層要求政府托管。（網上圖片）

訊息又指，有關情況是經廣州隊總經理高寒匯報，表示球會只能維持營運至9月，且已跟教練團談好解約。球會承諾會完成今季比賽，同時「動之以情」，強調恒大在過去十多年為廣州足球做出不少貢獻，希望可獲政府托管球隊，解決危機。

據彭博社引述消息，廣東省政府或取得廣州隊10至15%股權，避免恒大完全退出球會；另有指，為避免散班，球會或出售主力甚至歸化球員籌集資金。

廣州恒大11年間的豐功偉績：（按圖放大）

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恒大集團2010年入主廣州隊，翌年重返中超後即連贏7屆冠軍；2013及2015年更拿下亞洲足球最高榮譽——亞洲聯賽冠軍盃。11年間，廣州隊曾8度成為中超盟主，最高峰時期，也是國內三冠王。

去年中國足協規定球會名字「中性化」，廣州恒大改名廣州隊，今季中超第一階段結束後雖排第二，但至今球員仍未重新集合，備戰下月足協盃比賽。若傳聞屬實，球隊主教練、前意大利國家隊隊長簡拿華路大有機會離隊，這位前世界足球先生尚在家鄉度假，而廣州隊的官方微博更因一件事露出端倪。

廣州隊官方微博去年祝賀簡拿華路生日快樂，但今年卻未有任何表示。（網上圖片）

內地傳媒指出，過往10年，廣州隊都會在職球員生日當天出帖祝賀。而球隊此前3年，都有為簡拿華路「慶生」，惟獨今年（9月13日）沒有任何表示。此舉被視作廣州隊已跟簡帥解約，間接證實傳聞，而有指廣州隊會安排前國足隊長鄭智接班。

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