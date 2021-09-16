歐聯｜萊比錫翼鋒戴帽也徒勞慘負曼城　賀拿大四喜領阿積士大勝

大演帽子戲法，可以拿走皮球作紀念，周三（15日）深夜的歐聯分組賽，兩名帶皮球回家的法國球員，心情各有不同。

阿積士前鋒賀拿獨取4球，助球隊作客大勝士砵亭5：1；RB萊比錫的尼干古連中三元，可惜球隊卻以3：6慘敗予曼城腳下。



歐聯A組，曼城主場迎戰RB萊比錫，迎來主帥哥迪奧拿第300場領軍，與RB萊比錫合演入球騷。客軍翼鋒尼干古（Christopher Nkunku）獨力難支，曼城由尼敦阿基及梅基尼的烏龍球領先兩球，這名23歲的法國球員隨後回敬頭槌，可惜「藍月亮」補時階段由馬列斯射入12碼，萊比錫半場落後1：3。

馬列斯主射12碼中鵠，上半場補時階段射成3：1。（路透社）

換邊初段，尼干古未有放棄，再度頭槌得手，追成較接近的2：3。萊比錫再度追近，曼城又發力拉開，5分鐘後基亞利殊射入個人歐聯第一球，比數再度拉開至兩球領先。尼干古窄角度勁射入網，73分鐘完成帽子戲法，以為燃起萊比錫的希望，卻被兩分鐘後的一記金球淋熄，簡斯路妙絕遠射破網，加上加比爾捷西斯錦上添花，曼城最終大勝萊比錫6：3。

基亞利殊攻入職業生涯的歐聯首個入球。（Getty Images）

尼干古今仗「戴帽」也徒然，球隊最終同樣落敗而回，他賽後獲選為今仗最佳球員，算得上是安慰獎，當這名法國翼鋒領獎時也顯得悶悶不樂。尼干古賽後直言，球隊犯錯太多導致6度失守，「每個犯錯也要負上代價，每次追至較接近的紀錄時，對方又再度拉開比分，我們的防線需要更加集中。」

即使尼干古連中三元，依然無法助萊比錫在曼城主場搶得分數。（Getty Images）

【歐聯分組賽周三深夜賽果】

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賀拿禁區內盡顯射手本色

有人歡喜有人愁，尼干古不開心的「戴帽」，另一場的賀拿卻快快樂樂回家去。這名曾經效力韋斯咸的前鋒，如今代表阿積士首度出戰歐聯，盡顯自己的射手本能。

開賽僅68秒，門前頭槌「執死雞」取得歐聯處子入球，其後近射再下一城，8分鐘梅開二度。換邊後，入球過程照辦煮碗，同樣在右路地波傳中，分別在51分鐘及63分鐘建功，最終個人獨取4球，阿積士以5：1作客大勝士砵亭。

賀拿今仗4個入球同在禁區內射入。（美聯社）

今仗必定是賀拿的「夢幻地標戰」，這名28歲的法國中鋒直言難以置信，「我至今依然不敢相信，就像活在夢中一樣，如今夢想成真感覺很不真實。我一直保持專注，隊友的表現同樣出色，令對手沒有喘息的空間。」

賀拿「大四喜」領軍大勝，賽後與隊友興奮慶祝。（路透社）

【重溫周二晚歐聯分組賽賽果】

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