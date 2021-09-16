香港溜冰女神馬曉晴紅到日本　日媒追蹤IG大讚可愛｜體壇熱話

香港傳媒追蹤香港運動員的社交網站消息，十分正常，但想不到的是，有位香港運動員得到日本媒體《體育報知》的長期跟進。在最近個多月，《體育報知》刊登了至少4篇報道，跟進她在社交網站上的近況，她是誰？

不是奧運雙料銀牌泳手何詩蓓，也不是場地單車「牛下女車神」李慧詩，而是香港的「花式溜冰女神」馬曉晴。



21歲的馬曉晴是前香港花式溜冰代表，翻查香港滑冰聯盟的資料，她由2010年至2017年間，7次在香港錦標賽的不同年齡級別中贏得冠軍，僅在2015年那屆失落金牌；在2016及2017年，她都是成人組的金牌得主。

馬曉晴在香港出世，3歲隨家人移民北京，就讀國際學校，到13歲再移居美國，在當地唸中學，之後在大學修讀傳播與媒體研究，去年畢業。她返港後擔任媒體創作工作、拍廣告，亦有做溜冰教練。她的Instagram及Facebook專頁各有超過7萬名追蹤者。

馬曉晴日前出席公開活動。（資料圖片/梁碧玲攝）

滑冰女神馬曉晴最愛吃辣 未有興趣入娛樂圈反而有意進軍媒體

2017年報道：香港冰仙子馬曉晴 放眼成為首位冬奧花滑代表

有趣的是，馬曉晴近期在日本的曝光率甚至比香港高，因為日本媒體《體育報知》頻頻跟進她在社交媒體的動向。《體育報知》在8月13日、8月23日、8月30日及9月15日分別發文，報道馬曉晴的近況，平均約10日出一篇，比香港傳媒更勤力追蹤她的消息。

【日媒《體育報知》近個多月4次報道馬曉晴的IG近況】

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《體育報知》這4篇報道的內容大同小異，分享馬曉晴的照片；而在文字方面，都是先介紹馬曉晴在2017年4月贏得香港錦標賽冠軍，之後形容她上載Instagram照片中的衣著，最後引述留言大讚她可愛及靚女；4篇報道的標題，都有用上「可愛」的字眼。

馬曉晴IG：maisyma1999

青春可人充滿活力的馬曉晴：（按圖放大）

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