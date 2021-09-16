全運會︱浙江隊不服裁決高呼「我們不踢了」　遭中國足協秋後算帳

全運會昨日（15日）正式開幕，但足球賽事早就展開，日前男足U20組別分組賽由浙江對衛冕的上海，浙江隊教練因不滿意球證判決，一度想拉大隊離場。雖然比賽最終順利完成，但中國足協決定秋後算帳。



今次事件發生在比賽上半場42分鐘，當時上海隊長傳入浙江禁區，入楔的上海球員疑似被撞跌，結果球證判罰12碼。

此時浙江隊不滿，全部人上前圍住第四球證抗議，結果球證維持判決，教練團立即高呼「我們不踢了」，指示場上球員離場。

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浙江隊U20殺入今屆全運會男足四強，但在分組賽對上海隊時卻鬧出風波。（微博圖片）

隨後球證警告浙江隊，若球員5分鐘內不重返球場，則會按罷踢處理，判罰輸0：3。浙江隊球員才再度上場，讓比賽得以重新展開。結果雙方法定時間踢成2：2，雖然只是分組賽，但全運會賽制要求兩隊分出勝負，結果浙江射12碼贏6：5，取得出線四強資格。

直至昨日，中國足協終公布懲罰3名浙江U20教練停賽2至3場不等。聲明中指出，有教練「使用手勢及語言召喚本方球員離場」，再「用手指觸碰並大聲質問第四官員，致使比賽中斷約4分鐘，造成不良社會影響。」

中國足協決定處罰浙江隊3名教練，指他們造成不良社會影響。（網上圖片）

內地網民紛紛提出質疑，究竟是什麼不良影響？其中一名球迷更說，其實國足在世界盃外圍賽失利，也理應造成社會不良影響，反問足協該怎麼罰。

不公布都還不知道，公布反而造成社會不良影響。 內地網民

如果（國足）12強賽失利。足協造成社會不良影響怎麼罰！ 內地網民

造成社會不良影響？球迷拍掌稱快！打臉程序員，太解氣了。 內地網民

你看，讓你別惹他你偏惹他。他能罰款、禁賽、除名，你能嗎？你幹不過他！ ！ ！ 內地網民

雖然教練被重罰，但並不影響浙江隊成績，該隊今日會鬥四川U20，爭奪決賽入場券。

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