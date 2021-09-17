列斯占士大宅遭賊人爆竊失歐聯冠軍獎牌　公開閉路電視片段齊緝兇

車路士後衛列斯占士的大宅被匪徒爆竊，失去了珍貴的歐聯冠軍獎牌。他在社交網站上載閉路電視片段，影到至少5名賊人鬼鬼祟祟破門入屋以及運走夾萬的時刻。他表示在這次不幸事件中沒有人受傷，他希望集合球迷及網民眾人的力量，將這班賊人繩之於法。



9月14日晚，列斯占士代表車路士出戰歐聯分組賽，主場以1：0擊敗辛尼特。同一個晚上，有班賊人闖入列斯占士的大宅，偷走夾萬。21歲的列斯占士在社交網站公布這個不幸的消息，並將影到賊人的閉路電視片段放上網，全民緝兇。

【匪徒爆竊列斯占士大宅連環圖（按圖放大）】

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列斯占士表示：「他們合力將一個夾萬搬到車上，那個夾萬很重，放了我的私人物品。我從不會將珠寶放在家裏，夾萬入面只有我的歐聯冠軍、歐超盃冠軍以及歐國盃亞軍獎牌。我代表車路士及英格蘭贏得這些獎牌，儘管我不用實質的獎牌去證明我擁有這些榮譽，但我還是呼籲各位車路士及英格蘭球迷幫忙認出他們。」他補充，被爆竊時沒有人在家，也沒有人受傷，他及家人都安全。他希望透過社交網站的平台，告訴網民這件不幸的經歷，希望合力將賊人繩之於法，伸張正義。

大宅被劫當晚，列斯占士為車路士出戰歐聯。（Getty Images）

列斯占士放了4段閉路電視片段上網，第一段見到4位賊人輕易打開花園的鐵閘，走進他家中的範圍。在第二段影片，4位賊人在屋外視察，有人從窗外用電筒照入屋內。在第三段影片，4名賊人破門入屋。在第四段影片，見到第5名賊人出現，他們分工合作，有的打開鐵閘，將車駛入，有的將沉重的夾萬推出來，搬到車上。

【4段閉路電視片段】

第一段片，賊人打開鐵閘，入去列斯占士的家中範圍。（列斯占士Instagram）

第二段片，賊人在屋外視察，會用電筒照入屋內。（列斯占士Instagram）

第三段片，賊人破門入屋。（列斯占士Instagram）

第四段片，賊人合力將夾萬搬上車。（列斯占士Instagram）

當地警方告訴英國傳媒，案件正在調查的初步階段，還未拘捕任何人。

列斯占士透露，他的歐超盃獎牌也被偷去。（Getty Images）

英超2021/22球季第5輪，焦點賽事是熱刺對車路士。（01美術製圖）

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