足球熱話｜80歲球王比利再入深切治療部　月初開刀割瘤健康惹關注

巴西傳奇球王比利年屆八旬，健康惹人擔憂。他本月初接受手術後一直留醫，昨晚再次送回深切治療部。比利的女兒為了釋清外界疑慮，立即發出一張比利的最新照片報平安。



比利上月底入院，並於本月4日切除結腸腫瘤後，在深切治療部（ICU）留醫至本周初，轉送至院內其他病房觀察。當地傳媒昨日報道，比利因出現胃酸倒流，需要緊密跟進情况，再次轉入深切治療部護理。

比利女兒姬莉（左）與父親（右）合照報平安，比利看來有些疲態。（Instagram@iamkelynascimento）

比利健康轉差的消息近年不時出現，惹人關注。重回ICU的消息一出，迅速流傳。比利的長女姬莉（Kely Nascimento）要立即出面交代父親病况，不久便上載一張與比利的合照。合照可見比利躺在病床，穿上一件薄羽絨，雖然疲倦，仍有露出笑容跟女兒合影。姬莉在帖文稱：「比利正在康復，情况正常，我保證！」姬莉指80歲的比利剛剛動了如此大手術，康復過程較漫長，實屬正常，「進兩步又進一步」。她稱比利昨日看來有點累，所以「退後一步，今天進了兩步」。

比利月初接受手術切除結腸腫瘤後，留院觀察至今。（美聯社）

姬莉續稱不知外界流傳了什麼消息，「但我的私信數量急升」。姬莉強調感謝院方醫護悉心照顧比利，院方聲明亦指比利情况穩定，正在康復。

比利近年已甚少公開露面，圖為他2015年3月亮相英超「雙紅會」。（Getty Images）

比利帶領巴西奪得1958、62及70年世界盃，獲譽「球王」，但年事已高，近年健康屢傳問題。2014年已因為尿道感染而曾進入深切治療部治療。而他的髖部不如前，行動時需要使用輔助器材。比利的兒子更指老父出現抑鬱癥狀，惟比利開腔否認。

球王比利職業生涯射入過千球，堪稱傳奇

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