【F1】新季車手陣容接近敲定　愛快隨時為中國賽車創新章

當Aston Martin毫無懸念地宣布「太子爺」史杜爾留隊後，2022年的F1車手陣容接近完成，只剩下愛快車隊的最後一個位置。

「冰人」拉高倫今季後退役，由另一名芬蘭人保達斯頂替其位置，而今季有不俗表現的基奧雲拿斯盛傳被「叮走」，來季隨時迎來全新車手組合外，更可能寫下賽車歷史的新一貢。



直至今年2月，平治車隊宣布與咸美頓續約，才落實今季的車手陣容。新一年，新作風，各大車隊早在暑假後已宣布來季的車手組合，最受注目的必定是佐治羅素「升班」投平治，而保達斯則轉投愛快羅密歐（Alfa Romeo），取代同鄉「冰人」拉高倫的位置。

F1車手市場交投：

愛快車隊最後另一個席位，成為2022年的最後一塊拼圖，基奧雲拿斯今季表現不俗，力爭贏得車隊的合約，可惜至今遲遲未續約。盛傳愛快方面早已瞄準F2的車手，準備在新一季初試啼聲，與保達斯做拍檔，而中國車手周冠宇正是潛在人選之一。

這名22歲的中國車手是Alpine車隊的青訓產品，2019年至今效力F2的UNI-Virtuosi車隊，今季表現亮眼，已贏得3個分站冠軍，在總成績榜暫列次席，依然有望爭奪全年總冠軍。

周冠宇在今季F2表現亮眼，暫列總成績次席。（資料圖片／Getty Images）

實績支持，加上背後的中國贊助商，有望為車隊帶來3000萬歐元的資金，使周冠宇在愛快席位爭奪戰中佔據有利位置，隨時成為史上首名全季角逐F1的中國車手。

周冠宇背後的中國市場，無疑是他的一大優勢，愛快車隊領隊華沙（Frédéric Vasseur）指除了中國因素外，直言周冠宇也具備實力，「他（周冠宇）是F2的前列車手，亦贏得不少分站，相信他的表現早已獲得各大F1車隊的注意。」不過，這名愛快領隊至今強調未作決定，並指車隊將在俄羅斯站前落實車手組合。

周冠宇今季是F2頒獎台常客，有望成為首名角逐F1的中國車手。（資料圖片／Getty Images）

除了周冠宇，年僅18歲的法國小將波舒亞（Théo Pourchaire）亦是其中一名有力競爭者，可惜華沙認為他未能應付複雜的F1世界，周冠宇至今稍勝一籌。

年僅17歲的波舒亞是爭奪愛快席位的有力競爭者之一。（資料圖片／Getty Images）

重溫韋斯達賓與咸美頓攬炒意外：

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意大利站前10名：

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今季F1餘下賽程：