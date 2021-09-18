劉知名全運奪銅｜戰勝十字韌帶傷患首奪全運獎牌　自言比阿妹淡定

「空手兄妹」大抵是2021年最開心的家庭之一。繼「阿妹」劉慕裳於東京奧運摘下空手道女子個人形銅牌後，哥哥劉知名今天出戰全運會男子個人形，於銅牌戰擊敗廣東選手楊康威，助香港隊增添一銅。

劉知名賽後感言，之前每次比賽都與獎牌距離「爭少少」，今次終於在綜合運動員站上頒獎台，尤其這面獎牌是他克服十字韌帶傷患後贏得的，意義尤深。



劉知名今早確定殺入銅牌戰後，妹妹劉慕裳已興奮打氣，銅牌戰期間更在Instagram開直播支持哥哥，最終兩兄妹連續在兩個運動會為香港奪得獎牌，成為最威風家庭。

劉慕裳在家中觀看直播，為哥哥打氣。（劉慕裳Instagram）

全運會是劉知名自2019年疫情爆發後的首個比賽，他一心朝着金牌進發，可惜在準決賽落敗，但一面銅牌已令他感受滿滿。回想宣布賽果一刻，他笑說：「非常希望裁判舉我這邊手！但其實宣布賽果前我已偷偷望了大熒幕，知道自己比較高分。」傳媒問他跟「阿妹」奧運宣布賽果那刻比較，劉知名說應該妹妹比較緊張，「因為我宣布得好快，冇佢咁耐」。

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劉知名首次於綜合運動會奪得獎牌。（香港糸東流空手道拳會Facebook）

疫情令大部份比賽取消，固然打亂運動員部署，更甚的是劉知名的十字韌帶去年斷裂，花了半年康復，「我去年一月斷十字韌帶，二月做手術，休息了半年才重投訓練，所以這面獎牌對我來說特別有意義」。

眼見東京奧運在香港掀起熱潮，市民對運動員的支持達到歷史新高，劉知名直言因此特別期待全運會，更希望香港人能把對運動員的熱情延續下去。