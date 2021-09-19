《男排女將》力圖原型力臻遭解除會員資格　排球總會三句回應風波

電視劇《男排女將》中，「力圖排球隊」的原型力臻排球隊周六晚（18日）發表聲明，稱遭香港排球總會（下稱排總）現屆董事局「無理解除正式會員資格」，在社交媒體貼出聲明控訴。

本地排球女子甲一聯賽球隊葵青隊則揭露有5名正式會員遭到同一命運，排總周日（19日）則以3句話簡短回應。



2006年成立的力臻男子排球隊，在前教練葉鳳儀帶領下由丙組打上甲一的故事，獲改篇成人氣電視劇《男排女將》，力臻也因此開始廣為人知。然而本地排球聯賽已暫停兩年，力臻不止「冇波打」，更發表聲明控訴不公。

力臻在instagram及Facebook發出聲明，指遭排總無理解除正式會員資格，並在帖文中指：「究竟……資源操控在誰手中？」（instagram）

力臻稱本來獲上屆排總董事會依「《組織章程大綱》審批本會資格，確認本會近年於推動香港排球運動發展的貢獻，決議通過本會成為正式會員的申請」，但卻在今年5月11日收到現屆董事局通知，有其他會員就力臻成為正式會員一事提出質疑及投訴，「並於本年4月20日決議解除本會正式會員資格」，惟信中未有清晰說明合理理由及依據。

力臻排球隊（前排灰色球衣）早前應邀出席ViuTV的《力圖打排球》活動拍攝。（資料圖片）

《男排女將》中的力圖隊由人氣組合MIRROR成員及演員顧定軒飾演，令人留意故事藍本的力臻隊。（劇照）

力臻在聲明中續指：「董事局竟然只基於某會員的質疑及投訴，便通過決議解除本會正式會員資格」，並遺憾地稱球會「在排球界作的貢獻及地位實有目共睹，而本會希望進一步參與排球事務，卻被無理解除正式會員資格，實在令人憤慨及遺憾」，並在結尾提及將繼續就事件向有關機構投訴，「要求董事局向本會及公眾交代……為本地排球運動營造一個公平、公正及透明的環境」。

力臻陣容圖鑑：

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其實香港排球聯賽已因疫情停止運作兩季，排總8月底宣布「考慮到即使政府可於短時間內放寬口罩令要求而使本會可於9月初開展賽事，惟屆時距離12月底限期前僅餘四個月時間，實在不足以完成香港排球聯賽2021所有組別之賽事」，因而取消今個賽季，意味上一屆可運作的聯賽已要追溯至2019年。該屆女子組冠軍葵青隊亦在社交媒體分享其遭遇及有關信函。

葵青女排亦被排總解除正式會員資格。（資料圖片）

葵青隊指出該隊在2019年4月已獲排總正式批核為準會員、同年12月成為正式會員，但跟力臻一樣，到今年5月11日獲通知正式會員資格遭解除。葵青隊稱，「曾致函排總希望得到更詳盡的解釋、五會違反甚麼細則被解除正式會員資格，但所收到的回覆並未有合理的解釋令本會信服，所以，本會定會繼續爭取作為正式會員應有的權益，並繼續努力推動本地排球活動。」

葵青隊公開排總秘書處發予五間遭解除正式會員資格球會的信函。（Facebook/葵青女子排球隊－Kwai Tsing Women’s Volleyball Team）

從葵青隊公開的排總信函中，可見排總提及本屆董事局曾聘請律師行及大律師審視上屆董事會「批核及通過五名正式會員程序」、並曾於今年3月邀請負責的律師團隊「向各會員作出了詳細解釋及交代」。

就力臻和葵青的聲明，《香港01》向香港排球總會查詢，該會回覆稱：「本會就此事已徵詢法律意見，而於5月11日、6月2日及6月22日發給相關屬會的信件中已清楚交代有關情況，本會暫沒有其他回應。」