英格蘭一代射手基夫斯逝世　1966年世界盃最傷心冠軍成員

被譽為英格蘭史上最佳射手之一兼1966年世界盃冠軍成員基夫斯（Jimmy Greaves）離世，終年81歲。

這位曾先後效力車路士、AC米蘭、熱刺和韋斯咸等大球會的一代名將，留下大堆紀錄和為人津津樂道的入球片段，不過最令人難忘的，也許是1966年世界盃英格蘭風光奪冠之時，傷心得靜靜離開現場傷感一幕。



基夫斯是位效率極高的多產射手，車路士青年軍畢業後，1957年升上一隊，4個球季169次上陣攻入132球，之後到意甲加盟AC米蘭，即使「水土不服」之下，仍能在14次上陣取得9個入球，並贏得意甲冠軍。

基夫斯最為人熟悉的是在熱刺的日子，他其實是車路士學徒出身。（Getty Images）

1961年他重返英倫，21歲的他加盟另一倫敦球會熱刺，展開球員生涯最光輝一段：兩度贏得足總盃冠軍，高舉歐洲盃賽冠軍盃，可惜與聯賽冠軍只差一步，1962/63球季看着愛華頓封王，只得亞軍。

效力熱刺9個年頭，381次上陣攻入266球，無論是聯賽、本土盃賽、總入球量還是入球率，均為球會歷來最佳。他不止在球會表現出色，入球率在英格蘭國家隊同樣驚人，57次代表三獅軍團取得44個入球，僅居朗尼、卜比查爾頓和連尼加之後為歷代第四位，6次身穿英軍戰衣大演帽子戲法的紀錄，至今仍未被打破。

基夫斯的光輝歲月，效力熱刺，至今仍保持球隊多項紀錄。（路透社）

1966年世界盃，是英格蘭足球史上最風光一頁，決賽當日，球隊在溫布萊球場以4：2擊敗德國封王，全世界見證英女王將獎盃頒到隊長卜比摩亞手上，舉國興奮慶祝之時，身為大軍成員之一的基夫斯卻默默離場，沒有參與慶祝。

英軍領隊藍斯（Alf Ramsey）不見基夫斯，於是向隊長卜比摩亞找人，「占美呢？」唯一知道基夫斯心事的摩亞回答，「Alf，不要誤會。他不是抗議，也不是針對你，他甚至不是忿怒，只是極度失望，占美很傷心，難以接受一切。接受現實吧，讓他離開一切煩擾會令他好過一點。」

基夫斯當年是英格蘭陣中首席射手，一次不合時的傷患，令他無份在1966年決賽上陣和領取獎牌。（Getty Images）

其實早在決賽前一晚，當基夫斯知道自己無份踢決賽後，已在傷心地執拾行李，為提早離開做好準備。1966年世界盃時不設後備，不在正選名單便要全程「做觀眾」，他想過連溫布萊球場也不去，但為免影響球隊士氣，他仍穿上外套到場。當比賽一完，他靜靜地離場，那一年，他只有26歲，仍是英格蘭最厲害的射手。

他如此傷心，絕對是有理由的。基夫斯當時是隊中首席射手，1966世界盃踢足對烏拉圭、墨西哥和法國3場分組賽，可是在對法國一仗，他被對中踩中小腿，需要縫上14針，因此8強對阿根廷和4強對葡萄牙均無法上陣。到決賽對德國一仗，他已可候命上陣，惟取代他的靴斯狀態上佳，藍斯領隊決定不改變陣容，靴斯在決賽中大演帽子戲法，包括加時攻入兩球，領軍擊敗德國首度也是至今唯一一次世界盃封王。

基夫斯退役後轉任球評人，深受眾人愛戴。（Getty Images）

那一年，英格蘭集合天時、地利、人和，他個人亦是在巔峰狀態，可惜一次不合時宜的傷患，令他與冠軍獎牌擦身而過——當時冠軍獎牌只得11個，有份落場的球員才有份拿。後來他曾說過：「我一直夢想在世界盃決賽攻入致勝一球，我錯過了一生只得一次的比賽。」

在英格蘭足總要求之下，國際足協後來向所有英格蘭成員補發冠軍獎牌，2009年時任英國首相白高敦（Gordon Brown）向基夫斯頒發獎牌，2014年他將獎牌拍賣，得到4.4萬英鎊。

球員年代的傷心與失望，沒有令基夫斯變得憤世嫉俗，相反，他退役後轉型為一個幽默風趣的球評人，深得英國各界愛戴。