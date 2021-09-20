《男排女將》力圖原型力臻遭解除會籍　排總：批入會時欠清晰準則

上周六（18日）力臻排球隊、葵青女子排球隊、仁濟排球會、ALPS 沙灘排球會和青龍排球會，於社交媒體貼出聲明，控訴香港排球總會（下稱排總）現屆董事局「無理解除正式會員資格」。

今日（20日）排總再於Facebook上發布聲明， 表示「為公眾提供事件之全部有關事實內容」。



電視劇《男排女將》中「力圖排球隊」原型力臻排球隊與葵青女子排球隊、仁濟排球會、ALPS 沙灘排球會和青龍排球會，共五個球會於今年5月11日收到現屆董事局通知，有其他會員就力臻成為正式會員一事提出質疑及投訴，「並於本年4月20日決議解除本會正式會員資格」，但信中未有清晰說明合理理由及依據。

《男排女將》力圖原型力臻遭解除會員資格 排球總會三句回應風波

電視劇《男排女將》中「力圖排球隊」原型力臻排球隊。（資料圖片）

力臻陣容圖鑑：

+ 8

（排球總會Facebook）

排總指上屆已有會員投訴 今屆續理

今傍晚排總於Facebook專頁上就「香港排球總會正式會員資格之關注」發表聲明，提出上一屆董事局在「選舉投票日前不足兩星期內通過該項申請，令上述五名準會員得以於短時間內成為正式會員並享有投票權。隨後收到其他會員向時任董事局投訴並請求推翻有關決定，但不獲時任董事局接納。」

因此，現屆董事局於2020年12月18日上任後，就上屆董事局「在未有任何公開、清晰及客觀準則及程序下通過五名準會員成為享有投票權之正式會員之合理性及合法性作出討論及研究」並聘請律師就上屆通過五名正式會員的程序及法律理據作出審視。

稱上屆董事局決定倉促未乎客觀標準

最後得出的大律師意見報告中指出，「當董事局審視會員申請資格及作出批核決定時，必須要有清晰的標準及準則」，認為當時審批「沒有一套由準會員成為正式會員之客觀準則作為批核基礎」，因此現有會員「對於缺乏一個公開透明的入會政策及條件的投訴」成立。

葵青女子排球隊。（資料圖片）

仁濟排球會。（資料圖片）

聲明中也提及排總未有就準會員申請的時間和條件作出「建議、討論及決議」，「準會員甚至所有本會屬會無從得知任何由準會員成為正式會員的條件」。另外更強調連續三年不符合「準則」，會被取消準會員資格，「董事局需定期對準會員身份作出評核」，但因五個球會成為正式會員未及三年，並未有任何評核。

聲明一出，網民似乎「不收貨」，有留言質疑正式會員入會的「清晰制度」，提出「如果定左仲有係咪佢地五間同其他會都可以申請？」的問題；更有網民認為電視劇「預視」總會的手法。