全運花劍摘銅｜香港隊裏　他不是張家朗　卻是我們要記住的名字

香港男子花劍隊因為張家朗而紅透了，你卻不知道「他」。

楊子加，10歲學劍，16歲轉全職，他是首屆文憑試學生，但為了劍擊夢，試都沒考，就到體院訓練，直到現在，27歲。

從來只活在光芒背後，這一次，全運會男子團體銅牌，楊子加終於成為耀眼的人。



男子花劍隊裏，還有楊子加（右一）。（資料圖片）

張家朗膝傷退賽返港後，意味着蔡俊彥、張小倫和楊子加，每人每一仗都必須拚盡所有。因為團體賽不可能有劍手輪換了。

在4強以29：45不敵福建隊後，港隊進入銅牌戰鬥江蘇，要麼今年連續兩個運動會有獎牌落袋，要麼空手回家。

「有張家朗的話，或者我未必有機會落場，但他受傷了，港隊就只有我們三個。壓力一定有，但必須自己處理好。」楊子加說。

楊子加（左）在今屆全運表現出色，是港隊的獎牌功臣。（中國劍擊協會）

其實早在2013年，楊子加已在天津東亞運為港隊擊敗中國，摘下團體賽金牌，當時張家朗和蔡俊彥還未入隊，張小倫和崔浩然是主將，楊子加擔當「守分」的角色。8年過去，張小倫退居二線，張家朗更是奧運金牌，楊子加卻從未走進別人的視線範圍。3年前的雅加達亞運，即使港隊於團體賽奪得銀牌，我們記住了崔浩然陣前受傷，張家朗和蔡俊彥搏盡每一劍，但有誰記得楊子加也是獎牌成員？

2018雅加達亞運，楊子加（左三）助港隊奪得團體銀牌。（資料圖片；李澤彤攝）

再樂天的人也會難受，難受的不是隊友鋒芒畢露，卻是自己的茫然迷失。雅加達亞運後，楊子加捱過了一段低沉的日子，不堪回首，直至某一天突然醒覺，不能再浪費時間。他努力訓練、自發加操，終於在今次全運會，一劍一劍地拚了一面銅牌回來。

他特別一提以45：29擊敗上海的8強戰：「我一上場就落後1：6，以前的我一定很慌亂，然後就『倒晒啲分』。今天我很專心，我知道，只要我擋到對手的劍，我就可以用不同戰術取分，我可以的。」他一口氣追到5：6，之後愈打愈有火，在劍道上展示自己的真正實力。他著記者必要寫下他對意大利籍體能教練Maurizio的感激之情：「在我低沉的時候，Maurizio沒有放棄我，只要我提出想練習，他一定寫一個最適合我的訓練計劃，真的真的非常感激他。」

楊子加曾經陷入低潮迷失，今天終於憑自己的實力，把獎牌拚回來。（資料圖片；李澤彤攝）

東京奧運後，人人都知道香港有個張家朗。作為「劍神」的好友兼隊友，楊子加坦言：「人人都想有張家朗的實力，但既然未練得到，眼前見到的事，就要盡力去做，這樣就OK啦。」

我們不必成為別人。人之所以耀眼，是因為想通了，努力活出自己的人生。今天的全運會，讓我們記住男子花劍隊還有這個名字：團體銅牌得主，楊子加。

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