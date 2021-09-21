英超轉會｜J洛迪古斯變愛華頓前朝棄兵　誓脫離賓尼迪斯魔掌

「有人當你係寶，都有人當你係草！」

愛華頓今季易帥，另一名帥賓尼迪斯取代安察洛堤，一朝天子一朝臣，去季被受重用的哈美斯洛迪古斯，今季淪為棄子，至今仍未為「拖肥糖」披甲。為了上陣機會，這名哥倫比亞球星隨時出走中東。



愛華頓上季在安察洛堤的帶領下，表現甚有驚喜，其中首戰英超的哈美斯洛迪古斯（James Rodriguez）展出身價。好景不常，「拖肥糖」今季改由賓尼迪斯執教，「占士」一下子被打入冷宮，在「肥賓」麾下未曾披甲，早前對阿士東維拉一仗更不入大軍名單。

賓尼迪斯入主愛華頓後，將快速反擊戰術注入球隊。（資料圖片／Getty Images）

「球員的未來掌握在他們手中，他有最終的決定權」，賓尼迪斯早已「開綠燈」，允許洛迪古斯隨時離隊，並順道清除其高昂的20萬鎊周薪，騰出空間簽新兵。根據《The Athletic》的報道，波圖與巴沙克舒希早前皆對占士有意思，可惜未能成事。歐洲轉會市場如今早已關閉，剩下最後一次機會，否則至少留隊至明年初。

在安察洛堤麾下，洛迪古斯如魚得水。（資料圖片／Getty Images）

得個坐字，早走早着，哈美斯下個目的地可能是中東的卡塔爾，盛傳他已經與艾雷恩（Al Rayyan）達成協議，洛迪古斯早前被影到現身曼徹斯特機場，似乎成事機會甚高。

洛迪古斯與賓尼迪斯早在皇馬合作，二人一直格格不入，「肥賓」要求麾下充分融入他的快速反擊戰術，速度不高的占士當然「無位企」，反而新加盟的安祖斯唐辛及迪馬雷格雷則一拍即合。

安察洛堤離開愛華頓後，洛迪古斯亦同樣無運行。（資料圖片／Getty Images）

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