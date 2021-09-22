全運會｜蘇炳添首次100米封王　一項數據證明32歲的他才是巔峰

蘇炳添承接東京奧運破亞洲紀錄的大勇狀態，在中秋夜的全運會男子100米決賽，跑出9.95秒奪冠，首次贏得全運100米金牌。他也是在決賽唯一一名造出10秒內成績的跑手，亞軍的謝震業跑出10.10秒，而河北的吳智強再慢0.08秒得銅牌。

雖然蘇炳添已經32歲，但有一項數據證明，今年的他才是跑步生涯的巔峰。今次全運決賽是蘇炳添第10次衝破10秒大關，其中有一半的5次都在今年造出，包括在奧運準決賽跑出9.83秒的亞洲紀錄。從今年的成績證明，蘇炳添已經有穩定地跑出10秒內的能力。



蘇炳添今早（22日）發微博：「參加了四屆全運會的我終於在陝西西安圓夢了！昨天的對決，我稱它為老蔣（將）捍衛戰！」可能一時太高興，他將「老將」誤打成為「老蔣」，網民紛紛表示他打錯字。

儘管蘇炳添已經是亞洲以至世界級的短跑手，但一直未有全運金牌。他在2009年初戰全運，跑出10.52秒得第5名。2013年的全運，他跑出10.12秒不敵張培萌得亞軍。2017年的全運，本是蘇炳添的大好機會，但他不敵謝震業，再次得銀牌。來到今年，第4度參賽的蘇炳添終於贏得這面金牌。

代表廣東的蘇炳添在初賽跑出10.23秒輕鬆過關，到準決賽已經加速到10.06秒，而在中秋晚上的決賽，他再次衝破10秒大關，以9.95秒首先衝線，擊敗謝震業及吳智強等國家隊接力隊友，首次贏得這面100米跑全運金牌。

2021年，對蘇炳添來說，肯定是夢幻的一年。

32歲的他，來到短跑生涯的尾聲，卻跑出巔峰表現。他在今年4月於肇慶跑過9.98秒，之後6月在全國錦標賽再跑到9.98秒。在東京奧運，他先在準決賽造出驚人的9.83秒，以破亞洲紀錄的成績，成為首位打入奧運100米決賽的中國人；約兩小時後，他在奧運決賽跑出9.98秒，得到第6名。在全運決賽，他今年第5次跑出10秒內的佳績。蘇炳添跑步生涯10次跑出10秒內，其中有5次在今年造出。

中國飛人蘇炳添廣東製造 由灣仔運動場跑到奧運決賽