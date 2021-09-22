英聯賽盃︱南野拓實梅開二度　利物浦3小將星閃3：0挫諾域治

南野拓實踢出加盟利物浦以來的代表作！聯賽盃第三圈作客諾域治，這位日本國腳正選上陣，梅開二度領軍輕取對手晉級16強，盡顯上佳射術。今仗同獲正選的16歲小將哥頓（Kaide Gordon）和18歲的伯特利（Conor Bradley），以及半場入替的摩頓（Tyler Morton），均表現突出，獲領隊高普大讚。

烏拉圭射手蘇亞雷斯早已離開紅軍多時，有趣的是，同晚為馬體會上陣的他，今仗卻被廣大利迷記掛。



南野拓實踢出加盟利物浦以來的代表作，梅開二度助球隊聯賽盃擊敗諾域治晉級。（Getty Images）

聯賽盃對一眾英超球隊而言，說得上是食之無味、棄之可惜的雞肋。今仗利物浦和諾域治各自較上場聯賽作出9個調動，紅軍只保留中堅干拿迪和左閘森美卡斯在陣中。

然而對一眾後備和小將來說，這場波卻是難得爭取表現的機會，尤其是加盟以來，一直表現不似預期的南野拓實。就算僅以725萬英鎊身價來投，無論是球迷還是紅軍內部，均對他有一定期望。可惜自2020年1月成為利物浦一員至今，南野始終未能交出在薩爾斯堡紅牛時的水平。2021/22新球季開始以來，5場聯賽、1場歐聯分組賽過後，連1分鐘上陣時間也沒有，直到今場聯賽盃賽事，他終於等到出場機會。

賽前紅軍助理領隊連達斯（Pepijn Lijnders）已預告，今季將可看到南野最好的一面，「他在季前訓練表現得非常好……他從修咸頓回來後，整個夏天隨隊操練，表現令人印象深刻，我們都為他感到興奮。」他更稱，「高普說，『嘩，南野面對門將單對單時游刃有餘』，我說，『是呀，面對門將時不需要超級、超級快』，他的走位非常自然和聰明。」

開波僅4分鐘，南野已證實了連達斯一席話。一次角球機會，奧歷治的頭槌二傳，在門前等待的南野第一時間轉身抽射，為紅軍領先1：0。入球後，他開心地拍了拍心口的會徽後大叫，一眾隊友也圍到他身邊慶祝。

完半場前，諾域治一次攻勢令紅軍防線險象環生，小將伯特利情急下撞跌對手，利物浦被判罰十二碼。為金絲雀操刀的年輕前鋒蘇利斯（Christos Tzolis）射向中路，紅軍門將基拿夏用腳擋出，助球隊力保不失 。半場後另一小將摩頓入替拿比基達，森美卡斯左路出個靚波，奧歷治拗腰一頂破網，紅軍領先至2：0。

80分鐘，南野拓實接應張伯倫的橫傳後，力壓諾域治3個守將入楔後射入，個人梅開二度，為球隊鎖定3：0勝果。他的表現，完全如連達斯所言：「他後上入楔時機很好，當隊友接近他的時候，能夠有良好配合。」

賽後高普大讚南野，「第一球他意識很好，轉數快，把握機會射入；第二球我不是100％看得清楚，但他加速入禁區和在有限空間下起腳均很出色。他在季前訓練表現突出，沒有人要擔心他。」

除了南野之外，紅軍今仗落場的3小將均表現令人眼前一亮。哥頓成為球隊史上第5最年輕的上陣球員，踢法大膽主動，完全不似只得16歲；伯特利則是紅軍自1954年以來首位北愛爾蘭球員，除幾次甩漏之外，整體表現不俗，後上助攻力頗強；下半場摩頓後備入替基達，卓越傳球視野亦帶來驚喜。

高普讚揚，「孩子們表現得特別好，3人的體能上佳，最大驚喜是他們能夠踢足90分鐘。我為他們感到高興，因為那是一個重大時刻。」

面對諾域治，作客的利物浦球迷依然想起離隊多時的蘇亞雷斯，高唱這位「金絲雀殺手」之歌。阿蘇昔日6次面對諾域治，足足轟入12球之多，包括3度大演帽子戲法。

球迷或許想一借蘇亞雷斯的力量，協助球隊「殺雀」。有趣的是，同晚較早時間，西班牙上演西甲聯賽，馬體會作客基達菲半場落後0：1，至比賽尾段，蘇亞雷斯梅開二度領軍反勝2：1，不少利迷在網上高呼：「蘇亞雷斯一知道諾域治對利物浦，便在90分鐘射入奠勝球」，開玩笑說他「金絲雀殺手」作風不改。