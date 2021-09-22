法甲｜美斯嬲嬲點算好？PSG主帥普捷天奴：體諒佢想踢足每一分鐘

巴黎聖日耳門教練普捷天奴在賽前記者會回應美斯上場被換出的風波，他表示教練團隊當時發現美斯膝部不適，所以作出換人決定，他很滿意美斯上場的表現。對於美斯被調離場時的不悅，普捷天奴表示理解，因為所有頂級球員都希望踢足每一分鐘。PSG較早前發聲明，指美斯左膝受傷，周二接受了磁力共振掃瞄。他不會隨隊周三作客梅斯。



上場法甲對里昂時，PSG主帥普捷天奴在76分鐘換走美斯，由夏基美入替。美斯被調走時臉露不滿，拒絕與普帥握手。在周二（21日）的記者會上，普捷天奴再度為換出美斯解話，因為教練團隊看到這名阿根廷球星受傷了。他說：「我們在場邊一直觀察所有球員以及比賽所發生的一切。我們見到美斯檢查自己的膝部，並且做了一些手勢。在他一次射門時，我們發現得到。」

美斯罰球中楣角 被調離場嬲爆爆 普捷天奴：唔想佢受傷

上場對里昂的下半場，美斯被換離場時僅與普捷天奴眼神交流，即使對方伸手亦未有回應。（路透社）

Messi didn’t shake hands with Pochettino pic.twitter.com/od8JkMfH0X — Drizzy (@messiprimes) September 19, 2021

普捷天奴強調，並非不滿美斯的表現而換走他，他說：「我很滿意他的表現，他在上半場踢得好，我滿意他的投入及表現，可惜只差一個入球。去到75分鐘左右，基於我剛才的解釋，總結我們的資訊後，決定將他換走。」PSG發表聲明交代美斯的傷勢，指他在對里昂時撞傷左膝，周二早上接受了磁力共振掃瞄，將會接受更進一步的檢查。美斯不會出戰周三作客梅斯的聯賽。

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對於美斯離場時的不悅反應，普捷天奴表示體諒，他續說：「當然，所有頂級的球員都想在場上踢足每一分鐘，這是可以理解的。我對這件事反應冷靜。」

PSG的陣容星光熠熠，前線擁有基利安麥巴比、美斯及尼馬三大球星，但他們在季初似乎未能刷出火花。普捷天奴解釋：「過往的正常時間，你在季前會有6至7星期的準備，會踢很多場友賽。現在，我們就要一邊踢聯賽，一邊去處理。我們不喜歡這種情況，但你不得不去接受及適應。」

PSG三巨頭首度聯手無進賬兼遭迫和 普捷天奴：要時間磨合

PSG周末將回到主場對蒙彼利埃，下周中就要在歐聯硬撼曼城，未知美斯到時能否復出。

過去周末英超第5輪戰果：