英聯賽盃︱曼聯般奴離奇舉動幫對手拖時間　蘇斯克查場邊苦笑回應

英格蘭聯賽盃32強，曼聯在派出副選下被韋斯咸以1球小勝，後備上陣的進攻中場般奴費南迪斯，補時階段一次「懶醒」舉動，令全場球員、教練甚至球迷都「搲爆頭」。



C朗拿度缺陣，「鎚仔幫」開賽早段已由蘭仙尼建功領先，積極反撲的紅魔下半場以般奴入替連格。

英聯賽盃｜C朗避戰 曼聯全場27次攻門零進賬 韋斯咸復仇成功

戰至補時最後一分鐘，韋斯咸於後場傳波時意外省中球證改變方向，球證隨即吹停賽事，並判「鎚仔幫」獲得公正球（Drop ball）。

般奴懶醒搶走公正球單刀「入球」，幫對手拖時間逐格睇：（按圗放大）

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入波心切的般奴此時發揮「小宇宙」，待球證放下皮球後突然衝前搶波，再引球推進至禁區內單刀射入，整個過程無論他的隊友、韋斯咸球員，連球證都沒有反應。

當然，入球最終被判無效，皆因近年球例經修改後，公正球必須給予比賽暫停前最後觸球的一方；意味以往兩隊同時出腳爭公正球的危險場面已不復存在。不過，未知般奴是否不熟習球例，他在「入球」被吹走後竟仍向球證投訴，令人無語。

般奴似乎對公正球的球例未能熟悉。（Getty Images）

而由於「鎚仔幫」仍然領先，般奴此舉無疑幫對方拖延時間，最後他「死死氣」拾起皮球跑回中場，讓比賽盡快重新開始。

鏡頭也捕捉到兩軍領隊的反應，莫耶斯似乎也不明白般奴的行為，笑着向蘇斯克查問個究竟，但蘇帥只能以苦笑回應。

般奴的行為也引來兩軍主帥一笑。（網上截圖）

This is not Physical Education, Bruno Fernandes. pic.twitter.com/6iXBeog4dP — Finney (@FinneyOfwa) September 22, 2021

有關片段賽後在社交網站上瘋傳，有外國網民指自己笑到喊，認為這位葡萄牙球星「厚顏無恥」，不懂得公平競技精神，更揶揄道：「般奴，現在不是上體育課。」

至於香港球迷則動用電影《頭文字D》內的金句——「佢真係唔識㗎喎」，又笑言他「魔性澎湃」，只想為沉悶的賽事「搞下氣氛」。

外國網民對般奴「特別演出」的Mean爆回應：（按圖放大）

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英格蘭聯賽盃第三圈焦點戰果：

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