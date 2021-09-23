全運會︱山西跑手800米仆住摘金一戰成名　魚躍衝線竟然有原因

全運會慢慢步入尾聲，男子800米跑相隔12年後重返全運賽場，注定成為一個「與眾不同」的項目。

山西跑手李俊霖在決賽的最後10米逆轉對手，更罕有利用「魚躍」動作衝線，驚險摘金，他賽後更聲稱，這個舉動並非意外。



今屆全運會男子800米項目，初賽中由於有跑手相撞倒地，令3名運動員破天荒獲判定直接晉級；決賽歷史上首次有11人參加，其中4人要分成兩組、並排於第8及9線道起步。

今屆全運會男子800米決賽相當有戲劇性。（新華社）

誰料比賽過程更具戲劇性，來自山西的李俊霖第一圈採取跟跑戰術，在剩下300米時開始加速；最後直路他全力衝刺，跟浙江選手奚梟橫鬥得難分難解。

結果李俊霖在終點線前反超前，衝線一刻更用「魚躍」動作壓線，終成功以1分48.33秒奪得金牌，成為12年來首人。

銀牌得主奚梟橫僅以0.04秒之差屈居次席，他受李俊霖影響，衝線後亦同時仆低。兩人隨即起身擁抱致意；不過奚梟橫賽後明顯有點落寞，看着大屏幕上的比賽畫面沉思，久久不願離場。

李俊霖跟奚梟橫仆住衝線。（新華社）

全運會男子800米鬥到最後一刻，冠亞軍仆住衝線逐格睇：（按圗效大）

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對於仆住衝線，李俊霖笑指自己只是有點擦傷、問題不大，「最後大家都到了力竭的狀態，我也沒想到會用這麼狼狽的方式過線。」

雖然如此，但李俊霖表示這並非意外，自己是存心這樣做的，「我平時有練過這個動作，最後衝刺時感覺自己有點頂不住了，於是我想到可以用這方式來結束比賽。」

李俊霖是現役中國男子800米唯一闖進1分48秒大關的運動員。（新華社）

李俊霖為山西贏得本屆全運會田徑首金，23歲的他在800米個人最佳紀錄為1分47.71秒，是現役中國男子800米唯一闖進1分48秒大關的運動員。

他希望未來可加入國家隊，出戰更大的舞台，「衝出亞洲，沖向世界，也希望自己能夠參加明年的亞運會，並登上領獎台。」

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