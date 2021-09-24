足球熱話｜波斯尼亞聯賽驚現不速之客　與球員鬥法不落下風

比賽進行中，「通人坑渠」是頗大的侮辱，不過波斯尼亞一場聯賽，兩名球員接連「被通」，究竟這名「球員」何方神聖呢？



波斯尼亞超級聯賽，由杜斯拿（Sloboda Tuzla）主場迎戰波蘇斯拿（Posusje），兩軍上﹑下半場各入一球，結果打成1：1平手。

戰果其實不太重要，事關今仗的焦點必定是這名亂入的「球員」。球賽甫開賽不久，主隊杜斯拿左路一次攻勢，傳中卻被對方球員瓦解，正當波蘇斯拿球員準備打反擊時，球證突然吹停賽事，眾將不禁「搲晒頭」，這名「球員」早已緊隨其後，原來是一隻小狗。

▼▼▼即睇波斯尼亞「狗球王」英姿▼▼▼

+ 9

這名不速之客搶波得手後，立即展示腳法，緊貼皮球不放。波蘇斯拿的7號球員挑戰小狗，上演一場大鬥法，這名「7號仔」先輸一仗，竟然被小狗「通坑渠」，其後未有失威，成功解圍將皮球踢往場邊。小狗在邊線再度取回控球權，與7號仔再度交手，竟然再一次「通坑渠」。

不過，狗仔多好腳法也是徒然，面對球場工作人員也是束手無策，只好懷着不捨之心，乖乖被帶離球場。

波斯尼亞狗球王片：

這名「狗拿度」（Dognaldo）腳法純熟，片段在網上瘋傳，杜斯拿的社交網站亦要發文回應，即使牠擁有超卓的腳下功夫，可惜因為法律問題，以及對方的經理人無意的要求，故此這宗轉會無奈泡湯，並祝願對方將來有好的發展。

杜斯拿發聲明宣布，無奈未能簽入這名如此出色的「狗球員」。（Twitter截圖）

▼▼即睇英超第6輪直播賽程▼▼