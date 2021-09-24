全運會｜象棋大師準決賽犯下低級錯誤　開局第一步出馬即被判落敗

全運會出現了一場可能是史上最快的象棋比賽，一步便分出勝負。

內地傳媒披露，在上月的全運會群眾項目象棋女子公開組準決賽，由湖北的左文靜對北京的唐丹。手執紅子的左文靜先行，但開棋犯下低級錯誤，將「馬」當為「相」用，被判落敗，無緣決賽。左文靜其後贏出季軍戰，獲得銅牌。



左文靜在全運會女子個人公開組準決賽大意落敗。（互聯網）

全運會象棋項目早在上月完成，但內地傳媒今日披露，原來當時在女子公開賽準決賽出現了一次罕見的失誤。代表湖北的中國象棋大師左文靜，在準決賽面對中國象棋特級大師唐丹。兩人在國內外象棋賽交手多年，是老對手，十分熟悉對方的棋路，左文靜曾贏得3次全國智運會冠軍，而唐丹在中國象棋界則有「超級丹」的外號。

原本以為是一場勢均力敵的比賽，怎料一步完結！

【詳解左文靜低級犯錯（按圖放大）】

左文靜執紅棋先行，犯下新手都不會犯的大錯。她拿起「馬」，因為「馬」只能行「日」字，只可選擇「馬二進一」或「馬二進三」，但她竟然行了一步「馬二進五」，將棋子放到中「兵」的後面。因為行錯這一步，左文靜被判落敗，唐丹在一招未出的情況勝出入決賽。

唐丹（左）及左文靜近年多次交手。（互聯網）

難道左文靜忘記了「馬」是行「日」字嗎？翻查左文靜在全運會的比賽，她先行的時候，很喜歡以飛「相」開局，行一步「相三進五」，估計她今次一時失神，將旁邊的「馬」當為「相」行。有網民留言，笑指左文靜應該「事急馬行田」了！

左文靜在準決賽落後，轉戰銅牌賽，擊敗了江蘇的張國鳳，贏得銅牌；至於唐丹入到決賽，不敵另一位特級大師、來自黑龍江的王琳娜得銀牌。王琳娜成為繼中國象棋特級大師胡明之後，又一位奪得全國、亞洲、世界賽事冠軍頭銜的大滿貫女棋手。這面在8月2日誕生的金牌，也是黑龍江在今屆全運的首金。

【王琳娜在女子個人公開組得冠軍】