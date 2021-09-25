乒乓｜杜凱琹撼日本新星爭東奧後首冠　早田希娜陽光笑容俘虜球迷

杜凱琹自東京奧運奪得乒乓球女團銅牌後首度出擊，出戰世界乒乓球明星挑戰賽多哈站，今天在女單4強以局數4：0橫掃烏克蘭球手彼素迪絲卡（Margaryta Pesotska），將鬥日本「00後」陽光少女早田希娜，力爭后冠。



香港隊派出5男5女出戰今站明星賽，以東京奧運陣容為骨幹，除了男隊的黃鎮廷、林兆恒、何鈞傑、吳柏男與女隊的杜凱琹、李皓晴和朱成竹，未有入選東奧代表隊的李漢銘、吳穎嵐及林依諾，今站賽事皆有亮相。

杜凱琹以奧運銅牌身分出戰世界乒乓球明星賽，周日（26日）將鬥日本的早田希娜爭奪金單后冠。（Getty Images）

惟眾將先後出局，只剩杜凱琹殺入女單決賽，今日她於4強面對烏克蘭的彼素迪絲卡，以11：4、11：5、12：10及11：1輕勝，將於決賽火併日本的早田希娜。

早田希娜則於4強另一戰線與韓國的田志希激戰7局，先輸3局8：11、9：11及8：11，之後反勝11：6、11：8、11：7及11：5。田志希落敗後一度於球場痛哭。

田志希以局數3：4反負早田希娜，淚灑賽場。（WTT facebook影片截圖）

杜凱琹以東奧銅牌得主身分火併21歲的早田希娜，後者也是日本奧運女團成員，以後補身分隨隊亮相東奧。不過她的實力絕對不容小覷，早田於去年全日本錦標賽女單及女雙封后，奪冠過程先後擊敗東奧銀牌師姐伊藤美誠和石川佳純。

早田希娜是日本女乒的未來希望。（Getty Images）

早田希娜（右）的可愛舉動，俘虜萬千球迷。（Getty Images）

早田希娜的爸爸是業餘足球員，小時候差點成為女子足球員，但她的媽媽不希望女兒曬黑，故最終選擇了乒乓球。身高1.65米的早田，早在全國學界賽已曾擊敗伊藤美誠，不過之後受膝蓋韌帶傷患影響，2016年施手術後，翌年才復出，但她愈戰愈勇，2019年世錦賽伙拍伊藤美誠，在女雙決賽面對中國的孫穎莎/王曼昱，一度領先局數2：0，雖然最終激戰6局落敗，但她倆已被國乒視為最大勁敵。

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早田希娜擁有陽光笑容，深受球迷愛戴，而且在石川佳純勢將淡出下，這個陽光少女將成為新一代日本女乒希望，向2024年巴黎奧運進發。