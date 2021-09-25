英超｜般奴補時階段12碼宴客　維拉作客爆冷一球挫曼聯

英超第6輪周六頭場，曼市雙雄同時出擊，曼聯主場鬥阿士東維拉，C朗拿度繼續正選領軍，反而客軍維拉傷癒的卡雲尼亦在後備名單看到他的名字。



新球季至今聯賽未嘗一敗的曼聯，今仗奧脫福主場對阿士東維拉，紅魔鬼正選陣容未有太大變動，C朗拿度正選領軍，配合般奴費南迪斯﹑普巴及格連活特攻堅。後備方面，卡雲尼傷癒復出，今仗先列後備。

卡雲尼傷癒復出，今仗先列後備。（路透社）

C朗拿度在陣，曼聯攻力有保證，C朗一次禁區外的遠射不中目標，反而阿士東維拉的攻勢更加入肉，兩隻翼衛一次合作，卡殊右路突破地波傳中，泰基特遠柱入楔接應，可惜撞射一飛衝天。曼聯隨即還以顏色，由格連活特完成反擊，禁區內一扣一射，可惜被馬天尼斯一抱入懷。

梳爾上半場因傷退下火線，並由達洛治入替。（Getty Images）

哈利馬古尼後場回傳再造險象，傳送令迪基亞十分尷尬，解圍卻落在屈堅斯腳下並立即起腳，幸好迪基亞擋出。曼聯戰至上半場末段兩記頭槌同樣甚有威脅，普巴頭槌斜出，哈利馬古尼的攻門卻被馬天尼斯撲出，兩軍上半場互無紀錄。

普巴完半場前一次頭槌攻門，可惜僅僅柱邊出界。（路透社）

維拉換邊初段，達洛治頭槌頂出不遠，麥甘尼傳給無人看管的屈堅斯起腳，再度被迪基亞撲出。繼勞基梳爾上半場因傷退下火線後，曼聯防線再有傷兵疑雲，馬古尼一度坐在地上，經過軍醫檢查後繼續作賽，戰至中段亦被換出，由連迪路夫取代其位置。

屈堅斯換邊初段，無人看管下起腳，可惜越位在先。（路透社）

曼聯再度以反擊威脅維拉防線，般奴費南迪斯直線傳給格連活特，可惜未能推順皮球，帶入禁區起腳乏力。維拉亦以其人之道還治其人之身，屈堅斯接應直線面對華拉尼，推過對方再勁射，幸好迪基亞再度保住後方。

兩軍戰至末段依然未有交收，蘇斯克查只剩一個調動，由傷癒的卡雲尼換入麥湯米尼，力爭打破悶局。

卡雲尼傷癒復出，入替麥湯米尼力爭打破悶局。（路透社）

曼聯的如意算盤打不響，更被維拉先開紀錄，杜格拉斯雷斯開出角球，侯斯（Korney Hause）搶點成功頭槌建功，88分鐘領先1：0。這名入球功臣及後險變罪人，在禁區內犯手球，球證甸恩直指12碼點，劊子手並非C朗，而是般奴，可惜他操刀高出宴客，錯過追平的大好機會，最終曼聯主場爆冷一球不敵維拉，3分全失。

C朗回歸曼聯後，3場皆有進賬，入球走勢卻在今仗斷纜，亦是他重返紅魔鬼後的首場英超敗仗。

入球功臣侯斯（左）險變罪人，幸好般奴12碼宴客。（路透社）

曼聯正選陣容：4-2-3-1

門將：迪基亞

後衛：雲比沙卡﹑華拉尼﹑哈利馬古尼﹑勞基梳爾

防守中場：麥湯米尼﹑費特

進攻中場：格連活特﹑般奴費南迪斯﹑普巴

前鋒：C朗拿度



阿士東維拉正選陣容：3-5-2

門將：馬天尼斯

後衛：泰朗明斯﹑高特利侯斯﹑安斯干沙

中場：馬迪卡殊﹑積及藍斯﹑麥堅尼﹑杜格拉斯雷斯﹑馬特泰基特

前鋒：奧尼屈堅斯﹑丹尼艾格斯



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