高爾夫球｜史比夫難度系數爆燈救波　打得靚惜隊友唔爭氣

連企都企不穩，更遑論要救波，美國高爾夫球好手史比夫則在萊德盃上演精彩的一幕，在極斜的斜坡打出「不可能」的一球，可惜未能為美國隊取得分數。



原定在上年舉行的萊德盃（Ryder Cup），因為疫情關係押後一年，美國隊及歐洲隊在今個周末爭奪殊榮。

首日早上賽事率先上演雙人對抗賽，美國隊僅得史比夫（Jordan Spieth）及祖斯甸湯馬士（Justin Thomas）落敗，美國隊其後在四球（Fourballs）橫節中再下一城，首日以6：3領先歐洲隊。

史比夫與湯馬士的組合，是唯一在雙人對抗賽中落敗的美國組合。（Getty Images）

雖然史比夫未能為美國隊取得分數，他卻錄得一球精彩的金球。第17洞，湯馬士攻果嶺失敗，高爾夫球停在斜坡上，留下難題給史比夫解決。站在斜坡上，雙腳的高低差極大，史比夫連平衡也有困難，加上看不到洞口的情況下揮杆，難上加難。

史比夫精彩救波，可惜未能為美國增添分數。（美聯社）

這個斜坡與湖邊十分接近，他冒着跌落水的危險作出高難度的救球。史比夫揮杆時，身體需要向後以作遷就，他在出手後隨即失平衡，一邊留意高爾夫球的落點，另一方面又要立即回身，以免成為滾地葫蘆，他及後在湖邊停下來。

如此惡劣的情況下，史比夫依然打出高質量的一球，落點正好在洞口附近，全場掌聲雷動，可惜拍檔卻推失這一球，結果不敵歐洲隊組合。

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史比夫賽後表示斜坡的斜度超乎想像：「我並沒有誇張，當我跑落斜時，我認為自己要跑到平地才能停下。」這名28歲的美國球手直言，這個高難度救波的機會千載難逢：「這個落點的刁鑽，我相信再打1000次也不能落在同一位置，就像小時候玩耍時一樣，但你不會希望在比賽時遇上這考驗。」