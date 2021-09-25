乒乓｜杜凱琹明星賽女單決賽負日本陽光少女　轉戰亞錦賽四線爭冠

杜凱琹以東京奧運女團銅牌身分出戰世界乒乓明星賽多哈站，於女單決賽以局數1：4不敵日本「00後」陽光少女早田希娜，獲得亞軍。她3日後將領軍出戰亞洲錦標賽，誓向冠軍進發。



杜凱琹今天於明星賽一日兩戰，早前以4：0輕取烏克蘭球手彼素迪絲卡後，隨即於決賽火併日本的早田希娜。後者於準決賽以4：3反勝韓國的田志希晉級。

杜凱琹出戰東京奧運後首個賽事，於世界乒乓球明星賽獲女單亞軍。（Getty Images）

21歲的早田希娜於東京奧運以後補身分入選日本隊，但她的實力堪比正選球員，曾伙拍伊藤美誠於世錦賽奪女雙亞軍，甚至於去年的全日本錦標賽連挫伊藤美誠及石川佳純，登上冠軍寶座。

杜凱琹面對強敵，先失3局11：6、11：6及11：9。第4局杜凱琹傾力反撲，以11：7追回一局，但第5局再以11：7落敗，輸局數1：4，在東京奧運後首個賽事以女單亞軍作結。

杜凱琹（左）不敵早田希娜（右），獲得世界乒乓明星賽多哈站女單亞軍。（乒總提供）

早田希娜（左）曾伙拍伊藤美誠（右）出戰女雙賽事。（Getty Images）

+ 2

完成今站明星賽，港隊將轉戰亞洲錦標賽。由於要應付全運會，中國隊棄戰今屆亞錦賽，日本隊亦派非主力球員出戰，包括今站冠軍早田希娜、佐藤瞳、芝田沙季及長崎美袖等，港隊成為實力最強隊伍之一，黃鎮廷及杜凱琹分別位列男、女單2號種子，其餘參賽球員包括女隊的李皓晴、吳穎嵐、朱成竹、林依諾與男隊的林兆恒、何鈞傑、吳柏男及李漢銘，另一東奧銅牌功臣蘇慧音不會參賽。

2021年亞錦賽，港隊女乒將「三缺一」，蘇慧音（左）不會出戰。（Getty Images）

亞錦賽9月28日至10月5日於多哈舉行，港隊上屆憑林兆恒/吳柏男與黃鎮廷/杜凱琹獲男雙及混雙銅牌。