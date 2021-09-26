英超｜利物浦作客賓福特演瘋狂入球戰　沙拿破紀錄仍沮喪離場

利物浦自1989年來首次對升班馬賓福特，作客來到賓福特社區球場前，紅軍主帥高普早已不敢怠慢這支曾擊敗阿仙奴的球隊，但最終仍遭對手逼和，雖然登上榜首，但「一哥」之位隨時坐一晚便要讓給一支「非Big6」球隊。



賓福特早在今季聯賽首戰已以2：0擊敗阿仙奴，可說一鳴驚人。今周面對今季不敗、此前5場只失1球的利物浦，主帥湯馬士法蘭克（Thomas Frank）也明言不會輕言退讓，果不其然，27分鐘就由後衛賓諾克近門「執雞」得手打開紀錄，紅軍成為先落後一方。

僅4分鐘後，迪亞高祖達就接應佐敦軒達臣傳中在十二碼點位置跳頂入網，迅速追平成1：1，為這場入球大戰掀開序幕。

迪奧高祖達以頭槌為紅軍追平比數。（Getty Images）

其餘入球全部出現在下半場，54分鐘，穆罕默德沙拿接應法賓奴吊傳，在小禁區頂起腳射入，不單助紅軍一度反超前2：1，成為他加盟利物浦以來第100個英超入球，而「埃及之王」更只用了151場便完成這壯舉，是紅軍史上花最少場數便射入100球的球員。

沙拿雖再破利物浦紀錄，但未能笑到最後。（Getty Images）

然而沙拿這值得紀念的一天，利物浦仍無法笑到最後。63分鐘，真拿達一記近射又為賓福特追平，即使紅軍有年輕中場居迪斯鍾斯轟入一記遠程炮，再一次領先，惟82分鐘出現戲劇性一幕——賓福特的法國翼鋒尤尼韋沙在禁區混戰期間，趁機一腳射破艾利臣比加的十指關，為賓福特鎖定3：3的最後比數，各得1分。

尤尼韋沙在利物浦身上取得個人第一個英超入球，擺出招牌的祈禱動作慶祝。（Getty Images）

雖然利物浦保住英超不敗走勢、同時把握同日車路士和曼聯均失分而升上榜首，至今得14分下以1分領先次席的曼城（13分），不過紅軍這個榜首之位或許只能坐一晚，本來排第6的白禮頓目前獲12分，若然白禮頓周二凌晨能作客擊敗水晶宮，將以1分之差壓過紅軍，登上榜首。

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