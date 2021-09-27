我的名字．程小雅｜競步豈止走路？一條毛巾一頂帽　成就快樂奧運

什麼是知易行難？減肥要吃得健康多做運動、早睡早起多喝水身體才會好，你我都知道卻總是難抗惰性。

程小雅，東京奧運的香港唯一競步代表，就是堅持將知易行難的事做到極致。奧運期間，一條毛巾、一頂帽子，正是「心」的體現。



8月的札幌大通公園，奧運20公里女子競步賽最後幾公里，程小雅雙腿已麻痺、劇震，以為自己走得快，時間卻像原地踏步，卻又必需遵守雙腳不同時離地、前腳落地時直膝的規矩；更要命的還有席捲全日本的熱浪，攝氏35度高溫下，她眼見比自己練更多里數的匈牙利好友中暑退賽，為了撐下去，不停向自己大叫「加油」。

東京奧運女子20公里競步賽，在熱浪侵襲下舉行。（Getty Images）

小雅沒有倒下，頭頂上那帽子、頸上毛巾都是關鍵，兩件不起眼的小物都裝了冰，盡量降低體溫和心跳；不起眼，卻埋藏許多的「知易行難」：細心觀察、虛心學習、萬全準備、信任團隊、活在當下。

「我係一個好detailed（注重細節）嘅人」，小雅做任何事都按照時間表，訓練必定提早半小時到達，要穿的衣褲早一晚準備好放進袋子、雪好應付炎夏的冰水，訪問當日天熱，她更為記者帶來冰凍茶飲；偶爾跟朋友約會或是見醫生，出門前一定檢查好路線、提早到達，「呢啲係一個責任嚟。」

程小雅的日程比一般香港人早開始也早結束，訪問相約在早上，小雅也慣性提早到達。（鄭子峰攝）

是責任，更怕後悔。由2010年憑競步成績拿到獎學金到美國升學，只想讀完書回港搵工，到「越玩呢項運動越過份」，目標變成參加奧運，2016年卻因49秒之差錯過里約奧運參賽資格……從此她更不敢放過任何小細節，「我要令自己101%去到（東京奧運）。」

大家都係人，有啲嘢我一定學到嘅，點解人哋叻過我、點解我排30唔係15？一定有啲嘢嘅。 程小雅

事前準備之一是極艱苦的訓練計劃，「有時真係爆晒」，程小雅好天曬落雨淋也堅持每周走150公里，曾在冷雨中讓朋友騎單車追着自己走；過着8時睡覺5點起床的「婆婆式」生活；嚴限自己假日活動，甚至要教練催逼她到沙田看戲放鬆。但最深刻的是她說東京奧運的毛巾和帽子，跨越3年的學習準備，一切由2019年多哈那場世界田徑錦標賽開始。

東京奧運競步項目遠在札幌，遺憾地沒有香港媒體親身採訪，程小雅出賽的照片相當有限。（instagram@jessicaching211）

為了避開高溫，所有長距離比賽都在凌晨零時起步，但氣溫仍達攝氏32度，熱焗無比，汗水根本無法排走，「一開波第一公里我已經行緊5分鐘pacing（配速），好慢。」最後她名列30，但最大收穫是她領略到一個道理：「你唔可以同個天鬥，係要同個天做朋友，所以一定要準備好。」事後翻看影片，更發現日本選手帽子高高的，頸上的毛巾也脹脹的，「一定放咗冰入去！」

競步極度講求技巧，過往傭懶的程小雅也在追求進步的過程中變得非常好學，她愛參加訓練營從不同教練身上學習、平日更會直接在instagram聯絡各國對手，詢問她們的訓練安排和步姿，「因為我真係覺得，大家都係人，有啲嘢我一定學到嘅，點解人哋叻過我、點解我排30唔係15？一定有啲嘢嘅。」日本人的帽子和毛巾，她也要學起來。

北海道夏日熱浪能要命，為了奧運，她今年初便到日本參賽、留在丈夫小野雅洋的家鄉仙台柴田町。奧運前，她走遍藥妝店搜羅了四款毛巾，仔細測試材質、和是否能穩妥地裝住冰，「有啲掂到水好易散開，我有自己繡埋佢，我驚佢⋯⋯郁緊嗰陣，冰漏晒出嚟就冇用。」終於試到最合適的一款不代表完事，更要跟教練莊志恆（Anthony Giorgi）一同計算、練習換毛巾的技巧和時機，「戴嗰陣要最快、同時要飲水⋯⋯仲有我嗰頂帽，教練要不停幫我雪住、再換帽。」

程小雅（中）與莊志恆（右）自2017年開始合作無間，面對極度自律的小雅，他也會關心其休息時間，例如要求她到附近看戲。（instagram@jessicaching211）

從2017年開始，體院的競步總教練莊志恆一直指導小雅，儘管他更擅長體能指導而非競步，卻深得小雅信任，比賽時換帽換毛巾補給，她都100%託付：「我唔需要一個金牌教練、國家級教練……呢幾年成績進步咁多真係多謝佢。」

莊志恆給予她的不僅更多訓練里數，更是有效的雙向溝通，「佢畀個訓練課表我，我都會講自己感受、身體狀況，例如嗰日真係好攰呀，佢都會信任我。如果佢覺得我講大話、再Push（推動）我，就會受傷。」加上體院的營養師、物理治療師、運動生物力學及科研部門的協助，「呢個唔係我一個人嘅奧運……要懂得欣賞所有幫你嘅人，才能在比賽中做得更加好。」

程小雅拍照時像一臉嚴肅，實際上是個愛笑、一聊起競步便相當雀躍的女生，她的積極很易感染人。（鄭子峰攝）

帶着畢生的準備和學習成果，程小雅不僅參加了東京奧運，更能享受於其中，「努力咗好多年，呢個比賽係屬於我、係Me Time（屬於自己的時間）、係食緊大餐最後個甜品。」肉體上的難受當刻都變成精神上的享受，她不需如以往比賽般背誦港鐵站名分散注意力，「嚟到奧運，我唔使諗呢啲！我諗緊咩呀？係香港人支持緊我呀！」

人丁資源皆薄弱的香港媒體未能到場採訪，但賽道旁卻有一位陌生香港女士，小雅每次經過，她就用廣東話大喊：「Jessica加油！」一個人一把聲音，卻在小雅腦海中化成滿場香港人打氣聲，賽前在社交媒體、電話收到的打氣訊聲都具像化，「感覺好正，好有Power（力量）……奧運，Amazing！」

放棄係一秒嘅時間，堅持係好辛苦，不過攞到嘅嘢係好開心。 程小雅

東京奧運的吉祥物「永遠未來郎」，程小雅特地帶着這娃娃拍照。（鄭子峰攝）

「東京奧運，Amazing！」說起東奧，程小雅的笑容發着光。（鄭子峰攝）

程小雅以世界排名55取得奧運資格，最終第35名完賽，代表她追過了20位對手。雙腿麻痺劇震、甚至累得想趴在地上，小雅的努力和苦楚，或許沒有換來數以十萬計IG Followers，卻是對自我實現的由衷快樂和滿足，一切源自她將一切「知易行難」的事做到盡、更做得好。

「放棄係一秒嘅時間，堅持係好辛苦，不過攞到嘅嘢係好開心。」

程小雅的東京奧運，是真正的「無憾」。