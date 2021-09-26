全運會．公路單車｜李思穎奪金歸功隊友　出身三鐵一個原因轉項

20歲香港單車女將李思穎（Ceci）周日（26日）在全運會公路單車女子個人賽奪得金牌，刷新香港隊在此項目的最佳成績。

不過雖說是個人賽，卻從來是一個以團隊成就個人的項目，小妮子奪冠後，亦不忘強調「沒隊友就沒有可能成事」。



李思穎在女子個人賽，與香港隊隊友楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀和逄瑤一同出賽。其實逄瑤、梁寶儀和楊倩玉周六（25日）才在團體計時賽發生意外，炒車受傷，僅一日後即再戰全長121公里的公路賽。

全運會戰報：李思穎奪女子公路單車個人賽金牌 成香港第一人

李思穎全運會衝刺奪金連環圖（按圖放大）：

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隊友逆境下最終助李思穎奪冠，令她感概地道：「一直沒想過這樣的成績，尤其女隊昨日炒車，但大家今天仍然傾盡全力幫忙，實在很難得……沒有團隊努力，今天的比賽不可能成功。」

李思穎如此說，是因為她認為港隊在女子中長距離的個人能力較全運對手弱，「有好成績的話，主要贏在戰術發揮與隊友之間的配合，所以未來必要加強專項能力。」她又指，最終排名第5的楊倩玉也很有機會獲得獎牌，無奈衝終點前500米被車群吞噬。

今屆全運會，李思穎兼戰場地賽與個人公路賽，她坦言事前將重心放在場地的女子全能賽，惟最後排名第4，僅僅錯失獎牌，「是少少打擊，今日金牌令我開心咗好多！」她又認為賽事臨時改道對她有利，「因為山泥傾瀉臨時改路，能夠發揮衝刺速度。」

李思穎在2019年以18歲之齡首戰場地單車亞洲錦標賽成人組別，即奪得全能賽銅牌，曾獲港隊總教練沈金康讚許為「未來主力」。事實上，她在2014年才專注單車訓練，此前曾是三項鐵人運動員，「但我游水較弱，一直都游不好，但很喜歡單車的速度感，一試就愛上，所以最終選擇成為單車運動員。」

李思穎此前一直專注場地賽訓練，未料一舉奪得全運會公路賽金牌。（資料圖片）

李慧詩明言暫不去想參加運動會，李思穎算是新一代車手中成績較出眾一人，但對於「小女車神」的稱號，她坦言自己未有能力：「我覺得自己還未有能力，希望有一天可以承擔到這個稱號。」