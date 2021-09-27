相撲｜最強力士白鵬翔膝傷擬引退　「平成大橫綱」告別戰或已上演

日本相撲界歷來最強選手之一，最高級別的橫綱白鵬翔，去意已決。

7月在象徵世代交替的一戰，力證自己寶刀未老。可惜這位「大橫綱」受右膝傷患困擾，加上新冠肺炎侵襲所屬部屋，極可能無緣上演告別戰便告別土俵。「希望取得橫綱身分的900勝 」，或許成為白鵬力士生涯裏的小遺憾。



剛完結的9月秋場所，白鵬所屬的宮城野部屋因為賽前出現新冠肺炎確診個案，旗下力士全數休戰。賽事昨日完結，日媒今天引述消息指，36歲的白鵬右膝舊患嚴重，決意引退，並會向「親方」的方向發展，成為相撲師傅，培育新人。宮城野親方面對傳媒追訪，未有回應。而蒙古出身的白鵬早前已申請歸化日本籍獲批，具備成為「親方」的資格。

白鵬每年新年，出席明治神宮奉納儀式，圖為上年的儀式。（Getty Images）

白鵬貴為歷代戰績最彪炳的相撲力士，總計45次幕內優勝、幕內勝出1093場、各級別合計勝出1187場，均屬紀錄。他在相撲手中不算巨漢，靠高超的技巧和鬥志突圍而出。

隨年齡漸增，白鵬近年傷患漸多，在場所中途退出，甚至完全避戰，漸見頻密。去年7月場所傷及右膝半月板，令白鵬戰鬥力大減，不僅在該場所餘下兩戰之際早退，更要開刀治理，接下來5個場所全共75場賽事，僅出場3仗。橫綱長期不在土俵，相撲協會的審議委員會年初發出「注意」警告，令外界猜測「平成大橫綱」是否接近引退。承受壓力，白鵬打出難忘一仗。

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白鵬的戰績乃歷代最強，日本市民甚為擁戴。（Getty Images）

7月名古屋場所，白鵬宣布傷癒復出。此時相撲界正值世代交替，橫綱只餘白鵬。另一蒙古力士照之富士春雄已連勝兩場所，極有機會成為下一位橫綱。二人在14戰後保持全勝，果然要在千秋樂決勝負，爭奪優勝。白鵬以一貫打法，上臂及掌摑先發制人，力阻照之富士抓着他的襠布。二人連環出手較技，終於埋身爭持。白鵬最後鎖住照之富士右肩和臂，把對手卸下，奪得第45次優勝，興奮得立刻咆哮。「平成大橫綱」取得復活勝利，同時照之富士亦達到升格條件，成為「令和新橫綱」。

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白鵬從引退邊緣，以全勝奪得優勝，一吐烏氣。（instagram）

白鵬賽後透露自己的右膝已經傷痕纍纍，仍希望堅持下去，因為大關就在咫尺。他說：「作為橫綱贏得899勝，只差1勝就到900勝，希望為這一勝努力下去。」可是，右膝傷患一直困擾，白鵬近月練習時坦言情况天天不同，時好時壞，顯然狀態已今非昔比。

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形容為「鬼之形相」的一幕。（讀賣新聞）

白鵬2000年時15歲，來到日本找尋機會加入相撲界，卻乏人問津。他已準備返回蒙古，起程前一晚得到介紹，投入宮城野部屋。白鵬來日時身型瘦小，入門後勤奮練及增磅，1年後正式出道。07年以22歲兩個月，成為史上最三年輕的橫綱。