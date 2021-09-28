英超｜費格遜談曼聯經典傳聞　難忘一個假期錯失英格蘭天才

「紅魔迷」應會記得一則轉會「年經」：史奈達今夏加盟曼聯。期待又期待，還是沒有來，這名荷蘭中場成為曼聯經典「險簽」陣容之一。

執教曼聯多年的傳奇領隊費格遜近日受訪，親自把「曼聯＋荷蘭」球迷的童年夢粉碎。他坦言從未有意簽入史奈達，「不知風從何來」，而他的悠長紅魔歲月中，真正險簽的只有一人。



費格遜接受曼聯球會電視訪問，主持人問道多年來不少巨星與曼聯扯上關係，例如朗拿甸奴、史奈達、施丹等等，其實有哪位是幾乎羅致得到。費格遜聽聞史奈達，勾起回憶，親解險簽之謎：「你談到史奈達，傳過無數次，其實我們從來無打算收購他。」

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史奈達效力國際米蘭，2010年達成「三冠王」，那陣子幾乎每到暑假就傳聞轉會曼聯。（Getty Images）

費格遜坦言不知道傳聞從何而來，不過對於傳言滿天飛，已見怪不怪，「我初到埗，每個周日《The People》（一本美國雜誌）都寫出一大堆球員」。

原來沒有，從來都沒有。（Getty Images）

班霸就是多傳聞，每個暑假都有一籃子收購目標，十居其九落空，到下一個暑假「翻炒」。「費爵爺」已經79歲，說起27年執教紅魔生涯，名副其實險簽者只有加斯居尼，「經常出現在我腦海」。

費格遜在訪問中談起任內險簽事件。（Getty Images）

時為1988年夏季，21歲加斯居尼在母會紐卡素待了三季多，已成為英倫最堪期待的新星，成為大會的獵物。費格遜在訪問中形容加斯居尼「神奇」，如果加盟曼聯，發展必定較往後更好，「我不是說他的生涯不好，但加盟我們會更好」。他續指當時曼聯陣中，有不少來自東北部的球員，跟加斯居尼背景相若。「笠臣、布魯士，還有卜比查爾頓」，費格遜侃侃而談，「『卜比Sir』將是很好的導師。此外巴里斯達雖然來自米杜士堡，但了解加斯居尼的背景」。

加斯居尼沒有成為「紅魔」，轉投了倫敦球會熱刺。（Getty Images）

費格遜透露當時曼聯在爭奪戰中領先，「加斯居尼答應跟我們簽約」。他卻在假期之中收到壞消息，得知加斯居尼選擇了熱刺，「只因熱刺花8萬鎊買了一間屋給他母親，真是難以置信」。

2009年，卜比笠臣喪禮上，加斯居尼（中）與費格遜（左）一同悼念。（Getty Images）

加斯居尼在接下來的3季在熱刺成為主力，甚至於1990年意大利世界盃，首次亮相國際大賽便助英格蘭殺入準決賽。可惜轉會拉素前重創十字韌帶，加上在拉素再次受重傷，令其實力受挫，成就未如預期。他退役後出現精神問題、酗酒等負面消息，幸而近年似乎有所好轉，近日出席電視節目，看來精神奕奕。

加斯居尼兩度重創後，無復當年勇，回歸愛華頓的日子受傷患、酗酒及抑鬱症影響。（Getty Images）

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