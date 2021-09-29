全運會．單車｜港將回港　李思穎奪金的秘密　梁嘉儒談落淚原因

第十四屆全運會周一（27日）落幕，出戰公路賽的香港單車隊成員周二（28日）晚亦終於返抵香港。

在女子公路個人賽奪金的小將李思穎，和成為今屆全運「香港第一牌」的男子全能賽銅牌得主梁嘉儒，分別談及感受，他們均點出其中一位隊友的重要性。



李思穎、梁嘉儒與一眾隊友回港，包括早前出戰東京奧運的蔡曉鋒及梁寶儀，和在內地備戰和作賽已久的梁峻榮、梁穎儀、童森、高肇蔚、繆正賢、朱浚偉、何栢爾、伍柏亨、劉允祐和吳森鐳，當中不少人已到內地集訓8個月，離港至今。眾人周二一早出發，由西安前往上海、再轉機回到香港，經病毒檢測等程序後，周三（29日）凌晨1時多才步出接機大堂，但仍有大批傳媒守候。

香港單車隊深夜才完成所有測試和程序。（羅君豪攝）

香港單車代表李思穎（左）和梁嘉儒（右）分別為香港隊奪得獎牌。（羅君豪攝）

李思穎向環法七屆冠軍「偷師」

在女子公路個人賽奪金的李思穎，坦言「仲係好似發夢咁」，翻看比賽片段後，認為這結果「還是很神奇」，她憶述衝線前的情況：「那一刻我沒猶豫地向右衝出去，若我不選擇向右衝，後面的人或許就能靠我破風而追過我。」

這位21歲港將透露自己當刻的決斷，其實源自比賽當日早上自己不斷觀看七屆環法冠軍沙根（Peter Sagan）的片段，「他好狠，完全不理後面的人，我踩的時候就在想要向他學習。」她又談及梁穎儀、楊倩玉等隊友先後突圍，最終造就她衝刺。

若沒有隊友合作，李思穎認為自己無法贏得獎牌，左起：梁寶儀、梁穎儀、李思穎、童森。（羅君豪攝）

李思穎在全運的場地單車女子全能賽屈居第四，僅僅錯過獎牌，她和在男子全能賽奪銅的梁嘉儒，都分別提起隊友梁峻榮。

本以全能賽獎牌為目標的李思穎，坦言賽後覺得對不起兼任教練的梁峻榮：「本來他要準備團體計時賽，但因為我很信任他，就向沈教練提出他可否當臨場指揮的教練，可惜我最後發揮不好，白白浪費了他比賽前一堂很重要的訓練課，好唔開心。」梁嘉儒則指，梁峻榮助陣講解戰術、也在場邊提點，「會令我心理更隱定」。

梁嘉儒認為在全運會贏得銅牌，對自己信心甚有幫助。（羅君豪攝）

梁嘉儒透露，自己今年初狀態曾低迷，幸及時調整至可以比賽的狀態，加上一向擅長衝刺，能在全能賽中的捕捉賽和淘汰賽都第一名完成，但到記分賽卻不幸炒車，賽後曾因戰果未如理想而痛哭：「我是以第一名的姿態進入記分賽，本身想守住第一位，但做不到，當刻有點接受不到結果。」但他亦提及炒車後自己能及時上道再賽，即使右邊小腿拉傷無法用力，但最終亦成功衝過最後一個的「雙重分」圈，驚險地拿到銅牌，「之後想清楚，能上去衝最後的分已是不幸中大幸，好快平復返。」

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這面銅牌令嘉儒知道自己仍有能力，他亦已有下一個明確目標，就是明年在杭州舉行的亞運會：「全運會是用來試驗自己在中國車手能達到什麼水平，因為他們跟亞洲水平相若，若我在全運也拿到獎牌，這一年好好準備，明年亞運用一個最好狀態比賽的話，可以為香港拿到獎牌、或是比自己想像更好的成績。」