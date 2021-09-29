歐聯｜哥迪奧拿祝美斯「你開心我就快樂」　喜歡上另一名PSG球員

曼城在歐聯分組賽作客巴黎聖日耳門（PSG），被伊祖沙古爾及美斯各入一球，以0：2落敗，領隊哥迪奧拿賽後大讚美斯是難以被凍結的，祝福這名阿根廷球星在巴黎過得愉快，更表示「他過得開心，我就會快樂」。哥帥還對PSG的意大利中場馬高華拉堤情有獨鍾，認為華拉堤是個值得信賴的球員。



哥迪奧拿的曼城作客以0：2輸波，但他滿意球隊的發揮。（路透社）

哥迪奧拿及美斯當年合作無間，建立巴塞隆拿的王朝，幫球隊史無前例贏得六冠王。當哥迪奧拿執教曼城後，一直想羅致美斯，但今夏美斯自由身離開巴塞，哥帥卻放棄這個機會，美斯只有選擇PSG。周二歐聯分組賽，PSG主場對曼城，是美斯離開巴塞後首次遇上哥迪奧拿。

結果，他在曼城身上取得加盟PSG的首個入球，幫球隊贏波，令哥迪奧拿敗走巴黎。美斯在歐聯攻入121球，當中他對英超球隊的入球最多，有27球。

歐聯｜美斯精彩入球開齋率PSG挫曼城 最強之人也瞓身排人牆

【球王美斯「躺平」做人牆逐格睇】

+ 5

哥迪奧拿賽後談起34歲的美斯，希望對方這場比賽入球後，未來在巴黎的生活及工作會愈來愈順利。他說：「我祝福他好運，如果他過得開心，享受在巴黎的時光，我都會很快樂。他考慮了很多因素才決定去巴黎，他為了自己，也是為了家人。」

「我們很清楚，要完全凍結美斯90分鐘是沒有可能的，但他今場觸球次數已不多了。他剛傷癒復出，但我們都知道他很扭得，一旦讓他接近禁區，就沒有人阻擋到他。我們已經做得好好，去減少他的威脅機會。」哥迪奧拿說。

哥迪奧拿坦言，根本不可能完全凍結美斯、尼馬及麥巴比，所以他以控為守，爭取控球權，進攻PSG。（Getty Images）

PSG不僅有美斯，還有尼馬及基利安麥巴比，這3名鋒將都可獨當一面，如今拍檔成為三叉戟，可說是其他球隊的噩夢。哥迪奧拿說：「他們很像巴塞之前的美斯、蘇亞雷斯及尼馬的組合，甚至是我執教期間，由伊度奧、亨利及美斯組成的三叉戟。我們早已知道，亦經過討論，結論是你無法凍結到他們。我只有兩個方法應對，一是死守90分鐘及祈禱，二是控球在腳，盡力而為。」

曼城今場不乏攻門，但欠缺一位可以一槌定音的射手。（路透社）

崇尚控球的哥迪奧拿當然選擇後者，曼城今場的射門及控球皆在PSG之上，但守不住對方的反擊，而且曼城進攻上又欠點運氣，兩度中楣。哥帥滿意球隊今場的發揮，他說：「就跟作客史丹福橋一樣，正如我上場賽後說，我滿意贏波但更重要的是踢出來的表現，今場也是一樣，最緊要踢出隊形。」

【PSG高薪球員一覽（只列周薪10萬鎊以上）】

+ 11

哥迪奧拿提到，今場有位PSG球員令他留下深刻印象，那人是意大利中場馬高華拉堤。哥帥：「我很喜歡他。他是個優秀的球員，因為他在壓力下仍然很冷靜，可以控球及送出傳球撕破我們的中場。他的身材不高大，但你見到他的走位及踢法。他不喜歡長傳，但你可以信賴他，以他為中心建立隊伍。尤其上半場，我們對他太斯文了，在下半場我們用上迪布尼，可以控制到他一點。」

華拉堤落地鏟基亞利殊。（路透社）

歐聯｜摩爾多瓦新丁舒列夫爆冷作客贏皇馬 盧森堡中場絕殺創歷史

【周二晚歐聯分組賽第2輪賽果（按圖放大）】

+ 7

【同場加映】第7周英超直播賽程（按圖放大）